首會范斯 澤倫斯基力爭美歐保障

澤倫斯基（右）十四日在慕尼黑安全會議外與美國副總統范斯（左）會面。（法新社、路透）

2025/02/16 05:30

不接受美俄協議 「背著烏克蘭」

〔編譯張沛元／綜合報導〕在美國針對結束烏克蘭戰爭積極爭取與俄羅斯展開談判之際，烏克蘭總統澤倫斯基十五日警告，美國不應該在沒有烏克蘭參與的情況下，「背著我們」與莫斯科達成協議，並呼籲歐洲挺身而出，建立一支整合各國的歐洲聯軍，重申烏克蘭需要美國提供的安全保障，否則將難以為繼。

拒和談被邊緣化 呼籲建立歐洲聯軍

為避免在華府推動終戰時遭邊緣化的澤倫斯基，於慕尼黑安全會議（MSC）上發表演說時強調，烏克蘭絕不接受「沒有我們參與、背著我們」所達成的協議，「沒有烏克蘭（的參與），就沒有針對烏克蘭所做的決定。沒有歐洲（的參與），就沒有針對歐洲所做的決定。」川普、普廷、他或任何人，都不能獨自決定和平的方式，必須共同參與。

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或另外成立類似的歐洲安全聯盟

澤倫斯基疾呼美歐提供安全保障，以確保俄國不會在停火後重啟戰事。他直言，俄羅斯總統普廷無法提供真正的安全保障，這不僅是因為普廷是個騙子，還因為俄國現階段需要靠戰爭來鞏固權力。澤倫斯基說，強力制裁俄羅斯以及強化烏軍，有助於確保和平，並對歐洲維和部隊駐烏抱持開放態度，只有加入北大西洋公約組織（NATO），或另外成立一個類似的歐洲安全聯盟，將烏克蘭納入同盟，才是烏克蘭的安全保證。

澤倫斯基呼籲歐洲肩負自身安全責任，包括最終建立一支歐洲軍隊，而歐洲擁有軍隊不是為了取代美國，而是「使美國（願意）站在一個強大的歐洲身旁」。

澤倫斯基的發言，獲得同樣擔心被邊緣化的歐洲領袖支持。德國總理蕭茲強調，唯有烏克蘭主權受到保障，才有和平；波蘭總理圖斯克說，若不希望任其他強權宰割，歐洲亟需自行制定攸關烏克蘭與歐洲安全的行動計畫。北約秘書長呂特表示，歐洲領袖正就可能提供烏克蘭的安全保障，「進入具體規劃階段」。

范斯：目標是結束戰爭 非暫時和平

澤倫斯基十四日在會外與美國副總統范斯會面，以及接受美國國家廣播公司（NBC）訪問時，也提及尋求美國提供安全保障。澤倫斯基說，美烏兩國在達成任何止戰方案前必須先「多談談」，烏克蘭若無美國支持，「非常非常難以」在俄羅斯攻擊下倖存，「機會渺茫」。范斯則稱與澤倫斯基的對話「良好」，川普政府的目標是結束戰爭，實現持久和平，而非東歐數年後再陷衝突的暫時和平。

此外，澤倫斯基坦承，對於川普本週稍早為推動烏俄止戰，竟先致電普廷才打給他，感到「不太高興」，但也透露川普當時將其私人電話號碼告訴他，還對他說「你可以隨時打給我」。不過，美國政治新聞媒體Politico引述知情人士報導，儘管美方堅持，澤倫斯基仍拒絕簽署一項將烏國一半稀土礦產交給美國企業、以換取軍事援助的協議草案。

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