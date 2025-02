中英對照讀新聞》Hidden portrait found under Titian masterpiece in Cyprus隱藏在提香名作下的肖像畫在賽普勒斯被發現

隱藏在提香名作「試觀此人」下的肖像畫,經重現後於賽普勒斯展出。(路透)

2025/02/16 05:30

◎林家宇

Researchers in Cyprus have discovered a hidden portrait that lay undetected for centuries beneath a 1570 oil painting by Renaissance master Titian, a rendering of which is now on display in the city of Limassol.

賽普勒斯研究人員發現,出自文藝復興大師提香手筆的1幅1570年油畫之下,隱藏著1幅數個世紀以來未被察覺的肖像畫。該幅作品重現後,如今在賽普勒斯城市利馬索爾展出。

The newly discovered work shows a unidentified man with a thin moustache, quill in hand, standing next to a stack of papers or books - a prosaic image compared to the scene of Jesus Christ, bound and wearing a crown of thorns, that Titian later painted over it.

這幅新發現的作品呈現1名身分不明的男性,蓄著淺鬍,手握鵝毛筆,站在一疊紙張或書本旁—與提香覆蓋其上的畫作,遭捆縛並戴上荊棘王冠的耶穌基督畫面相較顯得平淡。

The finished artwork, called Ecce Homo - meaning "Behold, The Man" in English - shows Jesus standing next to Pontius Pilate, who presided over the last stages of Jesus’ trial before he was crucified.

這幅藝術成品名為「試觀此人」—英文語意為「瞧,這個人」—描繪耶穌站在本丟‧彼拉多身旁的景象。耶穌被釘上十字架前的最終階段審判,正是由他主持。

Born Tiziano Vecellio in 1488, Titian, together with his studio in Venice, produced hundreds of paintings until his death in 1576.

本名提齊安諾‧維伽略的提香生於1488年,與他在威尼斯的工作坊製作出上百幅畫作,直到1576年逝世。

新聞辭典

prosaic:形容詞,平淡的、乏味的。例句:The photographer is good at catching the prosaic side of life.(這名攝影師善於捕捉生活中平淡的一面。)

preside:動詞,主持(會議、儀式)。例句:The Prime Minister will preside over this interdepartmental meeting.(首相將主持這場跨部門會議。)

