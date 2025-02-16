美國務卿魯比歐、菲外長會談 美菲同盟：解決中國破壞南海行徑

美國國務卿魯比歐（右）和菲律賓外交部長馬納羅14日在德國「慕尼黑安全會議」，舉行首次雙邊會談。（取自馬納羅X）

2025/02/16 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國務卿魯比歐和菲律賓外交部長馬納羅十四日在德國「慕尼黑安全會議」場邊，舉行首次雙邊會談。魯比歐重申對美菲同盟承諾，並表示盼望建立「擴大投入且更持久」關係，加強雙邊經濟合作，並共同解決中國在南海「破壞穩定」的行為。

魯比歐在社群平台Ｘ上發文指出，兩人討論如何加強美菲同盟，以應對中國破壞南海穩定的行徑，同時也盼望提升兩國經濟交流。馬納羅也發文表示，這次會晤「非常精彩」，馬尼拉將致力於與美國合作，進一步加強經濟和安全關係，建立強大且堅定夥伴合作。美國國務院指出，兩人也討論基礎建設、關鍵礦產、資訊科技和能源方面合作，包括民用核能領域。

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美軍去年四月在美菲「肩並肩」聯合演習期間，將陸基中程飛彈系統「泰風」（Typhon，又譯堤豐）部署至菲國後，持續駐留當地，去年底更傳出菲國有意採購納入防衛體系，引發中國強烈不安，持續對美菲提出抗議。

中國國防部十四日再度表達反對立場，抨擊菲方此舉為「開門揖盜、為虎作倀」。菲律賓國家安全委員會發言人馬拉雅則回嗆，菲方從未承諾撤離泰風系統。

菲國尋求更多軍購 強化國防

為因應與中國在南海的對峙升級，菲律賓參謀總長布勞納日前表示，菲國正尋求購買更多的軍事裝備，以實現其國防現代化，包括購買更多印度製造的「布拉莫斯」（Brahmos）反艦飛彈，以及至少兩艘潛艦。布勞納也指控，中國在南海的「非法、脅迫和欺騙」行動持續增加，從二○二一年的平均每天一九○艘，增加到現在的二八六艘。

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