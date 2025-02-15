英風電用中製發動機 國安隱憂

英國國防部警告，位於蘇格蘭外海、使用中國製發動機的歐洲最大風電場Green Volt，恐導致英國能源供應遭中國控制。圖為位於蘇格蘭北海岸外離島薛特蘭群島（Shetland Islands）的維京風電場。（歐新社檔案照）

2025/02/15 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國「電訊報」十三日報導，儘管官方掛保證，但英國能源大臣米勒班（Ed Miliband）在推動綠色能源上仰賴北京，仍引發國安疑慮，擔心位於蘇格蘭外海、使用中國製發動機的歐洲最大風電場Green Volt完工後，除供給約卅萬戶潔淨能源，亦恐導致英國能源供應遭中國控制。

Green Volt浮動式風電場是米勒班誓言將英國打造為「潔淨能源超級大國」的標誌，但位於亞伯丁東北部的卅五台風力發動機，卻是來自中國最大的民營風機製造商「明陽風電」。英國國防部已對「明陽風電」參與Green Volt表示反對立場，另有消息人士表示，這些漂浮在英國沿海的中製風機，每一台都配備有數以百計的感測器，恐有構成安全之虞。

請繼續往下閱讀...

該消息人士告訴「太陽報」，既然是中國製風機，中方理所當然能以維修為由與之接觸，意即這些風機幾乎是任憑中方處置。

能源供應恐遭中控制

來自蘇格蘭的英國國會議員、影子內閣蘇格蘭事務大臣鮑維（Andrew Bowie）十二日指出，「明陽風電」將獲准成為Green Volt風電場風機供應商令人擔憂…英國這場綠能革命將被貼上「中國製造」標籤。同日，英國自由民主黨國會議員賈丁也質疑，「明陽風電」參與Green Volt有安全疑慮，並警告，使用中國軟體運作的風機與電纜系統，將導致英國恐有被遠端關機之虞。

英國能源部次長麥卡錫坦承，確實有人表達此事恐有國安疑慮的質疑，但仍向國會下議院表示，政府已採取「強健流程」，以確保風險降至最低。麥卡錫也為「風機靠中」辯護，指稱為完成潔淨能源使命以確保未來能源安全與降低民眾能源支出，絕對需要吸引投資，「我們必須同時平衡國家安全問題」。

英國軍情六處（MI6）前局長迪爾羅上月便警告，英國政府九十五％電力來自潔淨能源技術的目標，是將發電權力交給北京。英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）的能源安全專家馬克斯則說，中國深度參與英國能源領域，構成三大威脅，即國家安全、英國供應鏈，以及流失工作機會與技術。儘管如此，英國要怪也只能怪自己。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法