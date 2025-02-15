英相會王毅 議員警告：不可向中國磕頭

英國外交大臣拉米（左）13日在倫敦會見來訪的中國外交部長王毅（右），舉行第10次中英戰略對話。（法新社）

2025/02/15 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕英國首相施凱爾、外交大臣拉米和國家安全顧問鮑爾（Jonathan Powell），十三日與訪問倫敦的中國外交部長王毅會面，展現英國提升對中關係的顯著意願。但執政工黨議員警告，政府絕對不能為了經濟成長向中國「磕頭」，也必須提醒北京政府，英國對台灣人民許下的堅定承諾。

王毅在倫敦與拉米舉行第十次中英戰略對話，這是英中兩國時隔七年再次舉行戰略對話。「美國之音」報導，王毅是近十年來首位訪英的中國外長，也是工黨政府上台後英中外交最高層級互動。但英國政府態度低調，並未發布相關新聞稿或會談紀要；中國外交部則稱對話取得「積極成果」，王毅在會中還「深入闡述」中方在台灣、香港等問題上的立場。

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施凱爾是在王毅與鮑爾會面時加入，表達英中兩國建立穩定且相互尊重關係的意願，但也重申英國將始終在涉及雙方價值觀不同之處坦率行事。英國政府聲明，持續就中國對待新疆維吾爾族及關押黎智英等人權議題表達關切。

提醒北京 英國對台有堅定承諾

匿名工黨議員向「每日郵報」表示，政府為了深化與中國的經濟關係，對北京軟弱，「我們需要一個透明且務實的對中關係，樂意與之合作和貿易，但要置英國於優先，並對侵犯人權和觸犯國際法展現零容忍」。

另名議員表示，不能容忍中國政府及其代理人在英國領土上，對逃離迫害的香港人進行監控、脅迫和侵犯。同樣重要的是，工黨政府必須提醒中國，英國對台灣人民的堅定承諾，任何威脅都會對北京造成嚴峻後果。

除了人權議題，拒絕讓中國在倫敦塔周邊興建「超級大使館」的聲浪，也讓工黨政府備感壓力。中國規劃的使館建築群，不僅規模是當前使館的十倍以上，也將成為中國在歐洲的最大使館。保守黨議員、影子外交副大臣克恩斯（Alicia Kearns）敦促拉米表明態度，在中國脅迫港人和其他置身英國領土的人士、監禁英國籍的黎智英，以及做出竊取英國智慧財權等不當作為之際，中方不會得到一座新的超級大使館。

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