川普提美中俄峰會 重啟裁減核武談判

美國總統川普表示，希望與俄羅斯總統普廷及中國國家主席習近平舉行三方高峰會，商議共同減半軍事開支與裁減核武軍備。（歐新社）

2025/02/15 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普十三日發表改變世界秩序的重大聲明，聲稱希望與俄羅斯總統普廷以及中國國家主席習近平舉行三方高峰會，商議共同減半軍事開支與裁減核武軍備，還說希望俄國重返七大工業國集團（G7）。中國外交部十四日回應，美國的核武儲備與軍事開支最多，要裁要砍「美國優先」。

力圖在第二任期塑造全球和平締造者形象的川普說，他打算在「情況平息後（應是指烏克蘭戰爭結束）」，與普、習兩人舉行高峰會…「當一切搞定，我首先想與中國國家主席習近平及俄羅斯總統普廷會面。我會（跟他們）說，我們把軍事預算砍半吧。」此外，川普還呼籲美中俄三國開始裁減核武…「我們沒有理由製造全新的核武。」

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對此，中國外交部發言人郭嘉昆十四日表示，美俄擁有全球逾九成的核武，因此美俄「理應切實履行核裁軍特殊優先責任，進一步大幅實質性削減核武庫」，並暗示中國不會裁減核武。

川普還說，他「樂見」俄羅斯重返G7…「我認為把他（普廷）趕走是個錯誤」。俄羅斯原為八大工業國集團（G8）成員，但在二○一四年因併吞烏克蘭克里米亞而遭凍結會籍，G8也因此變成G7。

川普十三日的發言，堪稱華府過去十餘年來所奉行的政策—冷對俄羅斯以及視中俄為對手—一大巨變，再加上川普十二日宣布，將逕自與俄國談判以結束烏克蘭戰爭，導致烏克蘭和歐洲國家擔心，若不在停戰和談上爭取一席之地，恐將任由美俄魚肉。川普對普廷示好，更讓歐洲各國警鈴大作，畢竟歐洲在俄羅斯近三年前入侵烏克蘭以來，便窮盡一切手段試圖孤立莫斯科，如今川普的一通電話卻對這番努力造成毀滅性打擊。

普廷認為，與美國直接談判，是達成類似雅爾達會議等形塑二次世界大戰後地緣政治版圖的一大機會，復刻當年蘇聯和西方劃分勢力範圍。英國「衛報」報導，克里姆林宮暗示，普廷有意邀請川普出席今年五月九日俄國「勝利日」（Victory Day）閱兵活動，慶祝二戰勝利八十週年。由於習近平已受邀與會，美、俄、中三大強權領袖齊聚一堂，共同觀賞莫斯科紅場閱兵這類過去難以想像的畫面，如今看來已非荒謬。

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