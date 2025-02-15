美台瓜抗中三角成形 拉美成關鍵戰場

美國國務卿魯比歐（左）本月5日與瓜地馬拉總統阿雷巴洛（右）召開聯合記者會，魯比歐肯定瓜國與「民主國家」台灣維持外交關係。（歐新社檔案照）

2025/02/15 05:30

三邊戰略阻中滲透中南美洲

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普上任後，重新檢視與中南美洲的政治和經濟關係，與我國有邦交的瓜地馬拉順勢成為受惠國家。當地媒體指出，美、台、瓜三國在中美洲的「三邊戰略」已成形，將是美國阻止中國繼續滲透的重要憑藉。不過，這也迫使其他中南美洲國家必須在美中之間選邊站。

美評估擴建瓜國港口設施

中央社引述瓜國「自由新聞報」（Prensa Libre）報導，美國陸軍工兵團的專家近日將訪問瓜國，準備評估擴建強化現有港口基礎設施，以及建設新港口的發展計畫。雙方還計畫將大西洋與太平洋沿岸的港口、國際機場及鐵路系統相連，讓銷往北美和歐洲市場的進出口貨物運輸更為順暢。此外，瓜國也計畫建立與墨西哥及薩爾瓦多相連的鐵路系統，並將該鐵路往北整合，成為通往墨西哥與北美洲的區域運輸網絡，提升物流效率。

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瓜國國際關係學者、自由新聞報專欄作家楚希尤指出，美國國務卿魯比歐上任後旋即訪問中美洲，將中國地緣戰略影響力長期被忽視的現實，提到談判桌上。多年來，美國放任中國滲透中美洲礦業、通訊和基礎建設等重要領域，如今開始積極面對，此時更凸顯台灣與瓜國關係的重要性。美台瓜在中美洲相互合作的「三邊戰略」已成形。

凸顯台瓜關係的重要性

楚希尤認為，從美國角度來看，台瓜兩國是美方在中美洲的兩大盟友，可共同應對中國在該地區擴張勢力和影響力，無論是在戰略基礎建設投資，或對抗類鴉片止痛劑「芬太尼」問題上，台瓜都具有重要作用。對台灣而言，瓜國是中美洲重要夥伴，有助於台灣向世界展現自由民主國家地位。瓜國則是唯一與台灣有邦交關係的中美洲西語國家，有助於瓜國在經濟、外交甚至安全領域上爭取美國支持。

持續靠攏中國 後果自負

楚希尤指出，對於周邊國家，美台瓜「三邊戰略」也明確傳遞川普政府的態度，亦即共同合作將彼此互利，持續靠攏中國則後果自負。

「法新社」指出，中南美洲已成為川普與中國對抗的關鍵戰場，川普政府目前對該地區國家的態度，仍是強硬多於安撫，不斷施壓各國在美中之間選邊站。然而，中南美洲已有三分之二國家加入中國「一帶一路」倡議，中國也已超過美國，成為巴西、秘魯、智利等國的最大貿易夥伴。前墨西哥駐美大使薩魯坎示警，川普對中南美國家的威脅和挑釁，可能會將它們進一步推向北京的懷抱。

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