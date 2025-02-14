美情報：以數月內空襲伊朗核設施

美國情報機關研判，若獲得川普政府支持，以色列很可能在今年6月前對伊朗納坦茲等核設施發動空襲，阻止伊朗發展核武。（美聯社檔案照）

2025/02/14 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國情報機關研判，以色列很可能會爭取川普政府支持，在今年六月前對伊朗核設施發動空襲，阻止伊朗發展核武。但美方評估，此舉至多迫使伊朗核計畫延後幾個月，甚至幾週，卻可能大幅升高中東緊張情勢，引發範圍更廣泛的區域衝突。

華爾街日報十二日獨家披露，美國情報機關是在前總統拜登卸任前夕做出這項評估。兩名知情人士透露，分析得到的結論是以色列將以「再不下手將錯失阻止伊朗發展核武的最後機會」為由，力促川普政府支持這項行動。

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華盛頓郵報指出，這份報告是一月初由參謀首長聯席會議情報部門及國防情報局（DIA）所發布，研判以色列可能會在今年六月前，空襲伊朗的福爾多（Fordow）和納坦茲（Natanz）核設施。現任和卸任知情官員透露，美方研判的依據，來自以色列去年十月下旬轟炸伊朗後的評估，以軍認為大規模空襲已削弱伊朗的防空能力，讓德黑蘭暴露於遭後續打擊的風險。

知情人士透露，報告闡明以方可能採取兩種空襲方案，但前提均為美國提供空中加油、情報、監控和偵察等支援，顯示美國對此行動擁有舉足輕重的影響力。報告指出，若採距外長程打擊，以色列飛機必須在伊朗領空外發射空射彈道飛彈；另一風險較高的方案，則是以色列軍機進入伊朗領空，在核設施附近投擲BLU-109「碉堡剋星」穿透炸彈。川普政府近日已批准出售這些炸彈的導引套件。

美方：刺激伊朗 恐弄巧成拙

然而，美方認為，以色列空襲伊朗核設施，頂多只能讓伊朗的核武進程延緩幾個月，甚至可能只有數週，而且任何攻擊行動勢必進一步刺激伊朗提煉武器級濃縮鈾，恐將弄巧成拙。

以色列國防部長卡茲去年十一月便暗示，「伊朗比以往任何時候都更容易遭受核設施襲擊」。德黑蘭則警告，若核設施遭到攻擊將會報復。

以色列政府、美國國防情報局、中央情報局（CIA）及國家情報首長辦公室（DNI）都不願答覆相關詢問。

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