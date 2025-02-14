南海國際空域 澳中軍機又衝突

澳洲國防部指控，皇家空軍一架P-8海神式海上巡邏機11日在南海上空，遭到一架中國殲-16戰機在距離約30公尺範圍內釋放熱焰彈，已向中方表達抗議。（美聯社檔案照）

2025/02/14 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲政府表示，一架中國人民解放軍空軍殲-16戰機於南海國際空域，與澳洲皇家空軍P-8海神式（P-8 Poseidon）偵察機發生「不安全且不專業」的接觸，該戰機於距離P-8僅卅公尺處釋放熱焰彈，危及飛機安全。澳洲國防部已向中方提出正式抗議，中國反控澳洲軍機侵犯領空。

澳洲副總理兼國防部長馬勒斯強調事件的危險性，他透露，事件發生在十一日，所幸飛機和機組人員均未受損或受傷。馬勒斯接受「天空新聞」訪問時表示，「殲-16戰機如此接近P-8，根本無法確保熱焰彈不會擊中偵察機。如果有任何一枚擊中P-8，將會對飛機造成嚴重損害」。

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澳洲已向中國政府提出抗議，指責兩名中國飛行員的行為「危及飛機及機組人員安全」。針對澳洲的抗議，中國外交部發言人郭嘉昆十三日回應表示，澳洲的P-8偵察機蓄意侵闖中國西沙群島領空，侵犯中國主權，危害中方國家安全，中方採取驅離措施，正當合法、專業克制。

澳洲影子國防部長海斯迪也譴責中國的行為，他表示，「在現任軟弱的總理及其兼職國防部長的領導下，這類事件持續發生。他們持續未能展現力量，也未能站出來譴責中國的行為」。

此事件凸顯中澳兩國雖然在外交與貿易關係上有所改善，但軍事關係依然緊張，充滿潛在風險。這也是澳洲過去九個月內，首次公開與中國軍方發生的重大衝突。

這並非中澳軍機首次發生類似事件。去年五月，一架中國戰機也在南韓附近黃海國際水域，向澳洲海軍「海鷹」直升機釋放熱焰彈。而在二○二二年，一架解放軍戰機更曾近距離飛越另一架澳洲皇家空軍偵察機並釋放箔條，導致偵察機發動機吸入鋁碎片。

此外，澳洲海軍巡防艦「土烏巴號」二○二三年十一月在日本專屬經濟區（EEZ）海域派遣潛水員清除纏住螺旋槳的漁網時，遭到逼近的中國海軍驅逐艦「寧波號」發射聲納脈衝，導致潛水員耳朵輕傷。

中國軍艦現身澳洲經濟海域

澳洲國防部十三日也證實，澳洲正動用海空軍資源，監測三艘中國海軍軍艦在珊瑚海的活動，分別是護衛艦「衡陽號」、驅逐艦「遵義號」，以及補給艦「微山湖號」。澳洲國防部聲明強調，澳洲尊重所有國家依據國際法行使航行與飛行自由權利，也期望其他國家同樣尊重澳洲權利。據馬勒斯表示，衡陽號一度航行至澳洲北部水域，如今已通過澳洲和巴布亞紐幾內亞之間的托雷斯海峽，並待在澳洲專屬經濟區海域內。

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