美防長勸烏 保全領土、加入北約不切實際

美國國防部長赫格塞斯（左）13日出席北約防長會議時重申，美國絕對沒有背叛烏克蘭。圖右為北約秘書長呂特。（法新社）

2025/02/14 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯十二日出席布魯塞爾烏克蘭防務國際聯絡小組（UDCG）會議期間，表明基輔應放棄保全領土完整希望，烏國加入北約的目標也不切實際。他十三日參加北大西洋公約組織（NATO）國防部長會議時兩度重申，這絕不代表美國背叛烏克蘭，而是各方都支持透過談判實現和平。

赫格塞斯十二日致詞時傳達川普政府立場，即透過外交手段讓烏俄兩國重回談判桌，結束血腥戰鬥並締造持久和平，「我們和各位一樣，盼望的是一個主權獨立且繁榮興旺的烏克蘭。但我們必須開始承認，恢復二○一四年以前的烏克蘭邊界，是一個不切實際的目標」，「只會延長戰爭並造成更多苦難」。

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川普在白宮向媒體說明與俄羅斯總統普廷通話過程時也說，「我個人認為這（烏克蘭加入北約）並不實際」。

赫格塞斯直言當務之急是抗中

赫格塞斯說，烏克蘭的長久和平必須包括強而有力的安全保證，避免戰爭再次爆發，「美國認為，烏克蘭的北約成員身分不會是談判協議中的實際結果之一」。任何安全協議都必須由具備能力的歐洲、非歐洲部隊支持，但部署在烏克蘭的維和部隊應與北約區隔，也不能被涵蓋在北約憲章第五條（任何成員國遭軍事攻擊，將觸發集體自衛權）之下。此外，赫格塞斯也強調，美國不會因為安全保證，而在烏克蘭部署美軍。

赫格塞斯在會中談及歐洲盟邦需為歐洲安全承擔更大責任，除了必須由歐洲提供烏克蘭軍事援助以捍衛歐洲安全，還需要擴大國防產業基礎，並對人民據實以告，只有提升國防開支才能解決危機，「（國內生產毛額，GDP）二％並不足夠，川普總統呼籲五％」。

赫格塞斯直言，戰略現實使美國不得不將焦點從歐洲安全議題上轉移，「我們必須，也正在專注自身邊界安全。我們還得面對共產中國的競爭，伴隨而來的是對美國國土和印太地區核心國家利益威脅的能力和意圖」，「在太平洋與中國的嚇阻戰，是美國的當務之急」。

美烏礦產協議 戰後安全護盾

與此同時，川普政府首位訪問烏克蘭的部會首長—財政部長班森特表示，美烏之間的礦產協議將為烏克蘭提供戰後「安全護盾」。烏國總統澤倫斯基表示，已開始研究美方提交的首份五千億美元稀土協議草案，希望能在十四至十六日慕尼黑安全會議期間敲定。

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