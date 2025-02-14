川普指示準備烏戰談判 將會普廷

美國總統川普（左）12日先後與俄羅斯總統普廷（右），及烏克蘭總統澤倫斯基（中）通電話，聲稱近期可望與普廷會面，就結束烏克蘭戰爭展開談判。烏克蘭與支持烏國的歐洲國家則強調，也必須參與和談。（法新社檔案照）

2025/02/14 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普十二日先後與俄羅斯總統普廷及烏克蘭總統澤倫斯基通電話，聲稱普、澤兩人皆渴望和平，他和普廷近期可望會面，同意各自團隊著手就結束烏克蘭戰爭展開談判。烏克蘭與支持烏國的歐洲國家則擔心被摒除於和談之外，強調不接受美俄私下喬事，他們也必須在和談中佔有一席之地。

分別與普廷及澤倫斯基通電話

雙普通話近九十分鐘，重拾白宮橢圓形辦公室與克里姆林宮中斷數年的直接溝通。川普告訴媒體，通話時曾論及結束烏戰，「在不久的將來實現停火」，稱普廷希望結束戰爭，而不是說好結束後六個月又開打。川普認為俄烏正邁向和平，普廷、澤倫斯基及他本人都想要和平。

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根據川普說法，雙普熱線似乎相談甚歡，兩人同意將互訪對方國家，可能在不久的將來，在澤倫斯基不在場的情況下，於沙烏地阿拉伯會面。克里姆林宮十三日也表示，有必要「迅速」安排川普與普廷面對面會談。同日稍後，川普也與澤倫斯基通話約一小時。

川普當選前就宣稱，重新執政後會迅速結束烏戰，卻不曾明確透露如何辦到，如今他在與普廷通話後，首次勾勒對烏俄和平協議的大致構想，卻是在和談尚未啟動之際就對普廷做出重大讓步，明顯排除烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO），讓歐洲承擔大部分的援烏重擔。川普說，他個人覺得烏克蘭加入北約「不切實際」，而無論烏克蘭是否加入北約，他要的只有結束戰爭。

澤倫斯基拒美俄私自協議

根據川普在社群媒體上的發文，他與普廷同意讓各自團隊立即開始協商，他已要求國務卿魯比歐、中央情報局局長雷克里夫、國家安全顧問瓦爾茲，以及中東特使魏科夫，主導結束烏戰談判，「我堅信談判一定會成功。」

憂心美俄就結束烏戰私相授受的澤倫斯基十三日表示，不接受美俄在烏國缺席的情況下，就烏克蘭命運所達成的任何雙邊協議，並呼籲讓歐洲在結束戰爭的談判中佔有一席之地。英法德等歐洲主要國家十二日已表示，歐洲必須參與日後任何涉及烏克蘭的談判。歐盟外交政策高級代表卡拉斯十三日在布魯塞爾表示，任何「背著我們」的協議都不可能奏效，並指責華盛頓「姑息」俄羅斯，「任何快速的解決方案都是骯髒的交易」。英國首相施凱爾也強調，烏克蘭必須是談判核心；德國總理蕭茲則表示，絕對不能迫使烏克蘭接受和平。

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