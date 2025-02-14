加13省長訪美:中國才是共同敵人

由加拿大安大略省省長福特（中）率領的13個省和地區首長訪問團，11日起集體訪問華府，希望提醒美國，中國才是美加「共同的經濟敵人」，美加可以合作因應中國威脅。（路透）

2025/02/14 05:30

因應中國威脅 加拿大可以幫大忙

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普本月一日宣布，對加拿大進口商品徵收廿五％關稅，雖然隨後又決定延後至三月一日實施，但已驚動加拿大地方政府。香港《南華早報》十三日報導，加拿大十三個省和地區的政府首長，十一日起集體訪問華府一週，除了希望在關稅問題上進行溝通，並提醒美國，中國才是美加「共同的經濟敵人」，在因應中國威脅方面，加拿大可以幫上大忙。

美加可合作 同步對中加徵關稅

這次前所未見的集體訪問，是由安大略省省長福特領軍，目的是在提醒美國，在川普打算與中國及其全球代理人「脫鉤」之際，加拿大是美國關鍵的合作夥伴。福特表示：「此事（與中國及其全球代理人脫鉤）需要長期思考，最重要的是需要安大略省和加拿大這樣的朋友和盟友，加拿大會提供幫助。」

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提「美加堡壘」計畫 加強合作

福特稱中國為「（美加）共同的經濟敵人」，並宣稱加拿大可以仿效美國的作法，例如終止中國透過墨西哥轉運，以及對中國製電動車、電池、鋁和鋼鐵等商品徵收同等或超過美國的關稅。他在美國最大遊說團體美國商會發表演說時，向與會者介紹他提出的「美加堡壘」（Fortress Am-Can）計畫，希望在國家安全和資源領域與美國加強合作，限制中國投資，並與美國同步對中國商品加徵關稅。

保護礦產能源 嚴審中國投資

福特敦促對關鍵礦產和能源等戰略領域中的中國投資和所有權，採取保護措施，包括建立嚴格投資審查程序。他說：「中國想出口廉價的鋼鋁，並損害美國和加拿大的就業機會，讓我們共同努力，保護自己免受中國等國家的侵害。」

這次訪問將為期一週，各省首長將在華府與美國商界領袖、智庫和國會議員會面，還有望在白宮與川普的顧問會面。

福特二月初曾強硬回應川普徵收關稅措施，宣布自二月四日起將所有美國酒類從政府經營的酒類貨架上撤下，並要取消與川普顧問馬斯克簽訂的「星鏈」網路服務合約。但在川普二月十日再宣布，將對所有國家進口的鋼鋁產品徵收廿五％關稅後，鑑於加拿大是美國最大的鋼鋁供應國，累計達五十％的鋼鋁關稅將對加國相關產業造成重大打擊後，福特轉趨低調。

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