川普撐腰 以色列限哈瑪斯2/15前放人質

聯合國最新報告指出，重建加薩走廊並解決當地人道危機，將需要超過530億美元（約1.7兆台幣）資金，前3年就需要200億美元。（美聯社）

2025/02/13 05:30

卡達埃及調停第二階段談判

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列十一日警告，若巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」十五日前不釋放人質，將恢復在加薩走廊的「激烈戰事」。法新社報導，巴勒斯坦消息人士十二日透露，卡達和埃及調停人員正與美國保持聯繫，「積極努力化解危機，促使以色列履行停火協議中的人道援助承諾，並展開第二階段談判」。

以威脅恢復「激烈戰事」

根據一月十九日生效的以哈停火協議，雙方應在協議生效十六天後，展開第二階段間接談判。迄今雙方已完成五輪人質與在押人員交換，哈瑪斯釋放十六名以色列人質，以方則釋放數百名巴勒斯坦囚犯，但第二階段談判尚未啟動，第六輪交換也面臨變數。

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以色列總理納坦雅胡十一日表示，若哈瑪斯未在十五日中午前釋放我方人質，停火協議將告終止，以色列國防軍將恢復強力軍事行動，直至徹底擊敗哈瑪斯為止。他還說，已下令軍方在加薩內部與周邊地區集結部隊。以軍也隨即宣布在以國南部部署額外部隊，包括動員預備役軍人。

此前一天，美國總統川普揚言，若哈瑪斯到十五日仍未釋放「所有」以色列人質，後果將「不堪設想」，哈瑪斯將「大禍臨頭」。川普還提議接管加薩走廊，並遷移當地逾兩百萬居民，引發爭議。川普十一日在白宮接待約旦國王阿布杜拉二世時，仍堅持主張接管加薩，但遭打臉。阿布杜拉二世在社群平台Ｘ發文重申，「約旦堅決反對巴勒斯坦人遷徙的立場」，並強調這代表「阿拉伯世界的一致立場」。

埃及做為美國盟邦且與加薩接壤，外交部長阿布德拉提十一日也向美國國務卿魯比歐表示，阿拉伯國家拒絕川普讓加薩的巴勒斯坦人流離，並由美國掌控加薩的計畫，並表示將提出「全面重建願景」，確保加薩居民能留在家園。

哈瑪斯十日宣布延後原定的人質釋放行動，指控以色列未能確保關鍵人道援助物資進入加薩。匿名哈瑪斯消息人士指控，以色列持續阻撓且拒絕展開第二階段談判，顯示以方蓄意破壞停火協議並重啟戰事。

聯合國秘書長古特瑞斯呼籲哈瑪斯按計畫釋放人質，「竭力避免加薩戰事重啟」。同時，聯合國最新報告指出，重建加薩並解決當地人道危機，將需要超過五三○億美元（約一．七兆台幣）資金，頭三年就需要二○○億美元。

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