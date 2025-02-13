美聯邦機關補人手 馬斯克團隊掌生殺大權

執掌政府效率部（DOGE）的科技富豪馬斯克，11日在白宮和美國總統川普共同發表談話時，馬斯克的5歲兒子Ｘ成為在場媒體的焦點，因為他一下子打呵欠，一下子挖鼻孔，還爬到老爸肩膀上猛戳他的耳朵，打斷他講話。但川普似乎毫不介意，還向記者介紹：「他是Ｘ，他很棒，智商很高。」2020年5月出生的Ｘ，全名為「X Æ A-12」，是馬斯克與加拿大女友格萊姆斯（Grimes）的第一個孩子，據稱格萊姆斯懷孕期間出現嚴重不適和併發症。馬斯克先後與3名女性生下12名子女，近年較常公開曝光的孩子就是Ｘ。（法新社）

2025/02/13 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普十一日簽署行政命令，指示局處官員草擬「大規模」削減聯邦勞動力的計畫，以及進一步授權執掌「政府效率部」（DOGE）的全球首富馬斯克及其團隊，使其未來對聘用職業公務員享有核可權。值此川普政府推動政府瘦身與大砍聯邦政府人力之際，該命令將賦予DOGE在公務員體系上享有廣泛權力。

未來只能「缺四補一」

根據這項名為「勞動力優化計畫」的行政命令，除涉及公共安全、執法與執行移民法令的局處，行政部門各局處在招聘人員時，均需獲得安插在該局處的DOGE負責人核可；除少數例外情況，每個聯邦局處在招聘凍結獲解禁後，可「缺四補一」，即每四人離職可招聘不超過一人；新聘人事必須與DOGE組長商議。此外，除非該局處的主管認為有必要補人，否則被DOGE官員視為沒必要的職缺，不予補齊。

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馬斯克︰不砍開支會破產

川普在白宮橢圓形辦公室簽署該命令後，還與馬斯克一起面對媒體，為此重大改革辯護。川普聲稱，這項攸關DOGE的行政命令「非常重要」，他的政府上台後發現有「數以十億計的公帑被浪費、詐騙與濫用」。馬斯克則說，任由官僚體系當家作主並非民主，也不符合人民意願；美國上個財政年度的財政赤字高達一．八兆美元，所要支付的國債利息極為高昂，政府「別無選擇」只能削減聯邦開支，因為若不刪減開支，美國將走上「破產」一途。

據紐約時報統計，川普回鍋白宮迄今僅三週，但馬斯克團隊已在至少十九個聯邦局處安插其人馬，並開始確定要砍掉哪些計畫。華盛頓郵報則說，裁掉廿五％的聯邦雇員，可刪減約一％的整體預算。

白宮管理及預算局（OMB）局長伏特表示，前述行政命令是改變勞動力的「下一步」，堅稱此舉屬於川普的權力範疇…「總統可以片面以現有法律來削減勞動力」。全國財政部雇員工會主席葛林華德（Doreen Greenwald）十一日指出，該行政命令任意解雇多個聯邦局處數以千計的員工，有損對美國大眾至關重要的政府服務。

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