拒改墨西哥灣為美國灣 美聯社遭白宮禁止採訪

科技巨擘Google已順應美國總統川普的行政命令，將墨西哥灣更名為「美國灣」，供美國境內地圖應用程式Google Maps用戶使用。（法新社）

2025/02/13 05:30

美聯社︰侵害言論、新聞自由

〔編譯張沛元／綜合報導〕由於拒絕奉美國總統川普之命將墨西哥灣（Gulf of Mexico）改稱為「美國灣」（Gulf of America），兩名美聯社記者十一日在白宮採訪時先後受阻，被禁止進入橢圓形辦公室。美聯社高層直言無法接受，認為言論與新聞自由受到侵害。

美聯社一名記者十一日午後被禁止參加川普在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令的活動，另一名記者同日晚間又被禁止參加在白宮外交室的一場活動。美聯社並未透露被拒絕採訪的記者身分，川普政府亦未立即宣布相關禁止美聯社採訪的措施，但官員十一日稍早曾威脅美聯社，若不採用川普改名後的「美國灣」，就會被禁止採訪。並無跡象顯示其他媒體記者也受到影響。

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川普早在上月廿日就職前就宣布，要在就職同時將與美墨接壤的墨西哥灣改名為「美國灣」，上任後也立即簽署行政命令，改掉這個有四百多年歷史的名稱。但美聯社在川普就職三天後表示，儘管注意到此事，但該社仍將持續稱其為「墨西哥灣」，因為美聯社身為向世界各地發送新聞的全球通訊社，必須確保所有閱聽人都能輕鬆識別地名與地理位置。美聯社秉持的編採守則非僅限該社，全球各地不少同業也會採用。

川普政府對不聽話的媒體祭出罕見的採訪禁令，恐涉及違憲與侵犯言論自由。美聯社資深副總裁兼執行總編輯培斯（Julie Pace）在聲明中直言，無法接受該社記者被禁止採訪…「美聯社因其獨立的新聞報導而遭川普政府懲罰，令人震驚。根據報導內容來限制敝社（記者）進入橢圓形辦公室，不僅嚴重阻礙公眾獲取獨立新聞，也明顯違反（美國憲法）第一修正案」。

白宮記協籲川普改變作法

維護媒體報導美國總統相關新聞的白宮記者協會也抨擊，白宮封殺美聯社一事「令人無法接受」，呼籲川普政府「立即改變作法」。白宮記者協會主席丹尼爾斯（Eugene Daniels）透過聲明表示：「白宮不能規定新聞機構如何報導新聞，也不能因為不滿他們的編輯決策而懲罰在職新聞工作者。」

川普向來與主流媒體關係不睦，甚至對立，繼稍早將包括紐約時報等四家媒體逐出五角大廈辦公空間後，七日又有包括華爾街日報與美國有線電視新聞網（CNN）等第二批四家媒體被踢走。

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