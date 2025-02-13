澤倫斯基：願與俄談領土交換

烏克蘭總統澤倫斯基首度表態，願與俄羅斯展開領土交換談判，準備以去年烏克蘭突襲佔領的俄羅斯庫斯克州地區交換領土。（美聯社檔案照）

2025/02/13 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基十一日首度表態，願與俄羅斯展開領土交換談判，準備以去年烏克蘭突襲佔領的俄羅斯庫斯克州（Kursk）地區交換領土，為烏俄和談帶來一線曙光。美國政府與俄羅斯的關係亦出現升溫跡象，成功協商釋放一名美籍囚犯。

美俄關係升溫 俄釋放一名美囚

澤倫斯基接受英國「衛報」專訪時表示，烏克蘭準備與俄羅斯進行「認真談判」，並提出「以地換地」方案，願以庫斯克地區做為談判籌碼。他表示，尚未擬定將要求俄羅斯歸還何處的計畫，但強調「所有領土都同樣重要，沒有優先順序」。

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澤倫斯基前述提議，打破他自二○二二年二月俄羅斯全面入侵以來「寸土不讓」的立場。目前，俄軍已佔領烏克蘭約廿％領土，主要集中在東部與南部地區。澤倫斯基強調，任何結束戰爭的計畫，都必須包括盟國的強力安全保證。

俄拒絕提議 續空襲基輔

澤倫斯基的表態，正值他即將在慕尼黑安全會議上與美國副總統范斯會面之際。范斯向來對美國持續軍援烏克蘭存疑，澤倫斯基則重申：「沒有美國參與的安全保證，就不是真正的安全保證。」

不過，俄羅斯斷然拒絕交換土地的各種提議。克里姆林宮發言人佩斯科夫表示：「這是不可能的。俄羅斯不曾討論過交換領土，未來也不會。」俄國前總統、聯邦安全會議副主席梅德維傑夫也將領土交換提議斥為「無稽之談」，揚言俄羅斯將「以實力謀和平」。

與此同時，川普政府與俄羅斯的關係開始升溫。川普上任後第一位訪問俄國的特使魏科夫成功協商，促使俄方釋放自二○二一年以來，因毒品罪名被囚禁的美籍教師佛蓋爾（Marc Fogel）。魏科夫與俄方展開多輪磋商，最終以人道理由說服俄方釋放佛蓋爾。川普在白宮接見佛蓋爾時表示，這可能是改善美俄關係、結束烏克蘭戰爭的「起點」。白宮還透露，另一名美籍囚犯可能在近日獲釋。

此外，俄軍十二日再次對基輔發動致命空襲，澤倫斯基痛批俄國總統普廷不願追求和平，呼籲國際社會加強施壓。基輔民眾則對川普近日暗示「烏克蘭可能終將成為俄羅斯一部分」的言論反應強烈，痛斥這是「瘋狂的胡言亂語」。丹麥國防情報局（DDIS）則警告，若莫斯科認為北大西洋公約組織（NATO）軟弱無能，可能會在五年內準備於歐洲發動「大規模戰爭」。

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