美防長：終結烏戰 集中資源抗中

美國國防部長赫格塞斯（右）12日在布魯塞爾出席烏克蘭防務國際聯絡小組會議，與烏國國防部長烏梅洛夫（左）合影。（法新社）

2025/02/13 05:30

向各國領袖喊話「你保衛家園 美國會幫你防禦」

〔國際新聞中心／綜合報導〕針對美國總統川普的「美國優先」政策，是否將置盟邦於險境，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）強調，世界各國領袖如果認為，川普評估美國全球軍事態勢的努力，意味著華府正在減少軍事存在，「這是錯誤的」，「你保衛你的家園，美國人會站在你這邊，協助你進行防禦」。

請繼續往下閱讀...

赫格塞斯十二日抵達北大西洋公約組織（NATO）總部所在地的布魯塞爾，這是他上任後首次參與北約會議，包括北約國防部長會議及烏克蘭防務國際聯絡小組（UDCG）會議。美國國防部表示，赫格塞斯在北約防長會議中，「將與北約盟邦及夥伴商議如何提高盟國國防支出、加強歐洲領導能力，以及拓展大西洋兩岸國防工業基礎能力的必要性」。

UDCG由近五十個承諾支持烏克蘭抵抗俄羅斯侵略的國家組成。赫格塞斯將重申川普的承諾，即藉由外交斡旋儘快終結烏克蘭戰爭。

赫格塞斯十一日造訪位於德國斯圖加特的美國歐洲司令部和非洲司令部總部。他向在場媒體表示，「如果我們不在全球範圍內評估部隊態勢，那是不負責任的，但如果認為這意味著美國正在拋棄什麼，或美國正在離開，則是錯誤的規劃假設」。

他強調，「美國的明智之舉是觀察、規劃、確定優先事項，並在我們需要遏制衝突的地方投射力量」，「歐洲大陸理應免遭任何侵略，但常理應該是該地區的國家在個別和集體防禦方面投入最多」，「你保衛你的家園，美國人會站在你這邊，協助你進行防禦」。

批中國野心 染指拉美非洲

赫格塞斯表示，川普推動在烏克蘭實現「快速和平協議」，將使美國得以調整資源，應對印太地區日益上升的中國威脅。他重申，「毫無疑問，共產中國的野心是強烈的」，「他們對世界的看法與我們截然不同，而誰掌控此一主導權，誰就將為廿一世紀設定基調」。

赫格塞斯還指責中國對拉丁美洲和整個非洲懷有「險惡意圖」，而「美國及其盟友和夥伴在當地的態勢，將決定我們是否能在這些地區展開競爭」。

盼美國防預算至少GDP的3％

赫格塞斯也重申，五角大廈必須減少浪費，但此舉不會「以損害美國的作戰或戰術能力為代價」；而在減少浪費的同時，美國也需要增加國防開支，呼籲國防預算應至少佔國內生產毛額（GDP）的三％。川普政府一直敦促北約盟國將國防開支提高到至少佔GDP的五％，許多盟國的軍費開支長期落後於美國。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法