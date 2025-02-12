美政府管制失靈 中國間諜氣球至少5家美公司技術

中國高空間諜氣球2023年2月闖入美國領空，據稱其衛星通訊組件、感測器和其他科技，至少來自5家美國公司和1家瑞士公司。（美聯社檔案照）

2025/02/12 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕前年二月一顆中國間諜氣球經阿拉斯加飛入加拿大、美國領空，驚動美方出動F-22戰鬥機擊落，後續引發美中關係緊張。美國「新聞週刊」十日揭露，分析氣球殘骸和部件後發現，當中裝配能夠用於監控的美國科技。

七十五頁的分析報告顯示，氣球的衛星通訊組件、感測器和其他科技，至少出自五家美國公司和一家瑞士公司，顯示出華府對中國、俄國和伊朗等主要對手的軍用技術出口管制失靈，全球性私人企業在維持控管軍民兩用產品最終用途所扮演的角色亦引發質疑。

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新聞週刊檢視一項中國專利，其所描述的通訊系統與遭擊落氣球的類型相符，是以美國企業的衛星收發裝置為基礎，讓中國的控制者能夠與氣球通訊並回傳資料。

裝載可發射滑翔器 可蒐集更詳細資訊

北京當時辯稱該氣球為「氣象氣球」，是因強風吹襲偏離飛行路徑，反指美國反應過激。然而，氣球配置的科技能賦予其勘測、拍攝影像和蒐集其他情報訊息等能力。且從內部空間判斷，或許還裝載可發射滑翔器，可蒐集更為詳細的資訊。

與中國軍方及其國防工業有所關聯的「中國科學院空天信息創新研究院」，院方科學家在二○二二年獲得一項「高海拔氣球安全控制和定位回收裝置及方法」專利。這項專利涉及一款資料通訊組件「銥衛星9602」，由位於美國維吉尼亞州、距離中央情報局不到五英里處的全球衛星通訊供應商「銥通訊公司」所生產，能夠在美國多個供應商的網站上以低於一五○美元的價格購買。

分析所回收的材料後發現，氣球使用包含銥衛星通訊系統和「德州儀器」、「歐米茄工程」、「安費諾」和「安森美」至少五家美國科技公司，以及瑞士「意法半導體」技術。調查員還發現，用來儲存影像等訊息的硬碟被放置在能從加油站購買的廉價泡沫冷卻箱，重量輕且可保持內容物乾燥，是一種經濟實惠的作法。

銥通訊公司向新聞週刊回應，他們無法知悉終端顧客身分，且也存在其產品的二手市場，意味著難以追蹤產品流向。公司雖然在中國有商業夥伴，但無論是過去或現在，與中國科學院空天信息創新研院皆無合作關係。

提供中國投資事務策略諮詢的「帕米爾諮詢」公司首席情報官毛文杰（James Mulvenon）指出，美國的出口管制系統失靈，對中國發揮的效果有限，但不代表不能持續改進，因為中國擅長的是竊取和逆向工程，缺乏對技術核心本質上的創新理解，「所以他們得不斷竊取」。

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