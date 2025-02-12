為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    憂台灣有事 美日防長會談3月底登場

    日本和美國政府正協調美國國防部長赫格塞斯於3月底訪日，與日本防衛大臣中谷元舉行會談，可望透過加強西南地區的防禦，提高對中國的嚇阻力。（法新社檔案照）

    日本和美國政府正協調美國國防部長赫格塞斯於3月底訪日，與日本防衛大臣中谷元舉行會談，可望透過加強西南地區的防禦，提高對中國的嚇阻力。（法新社檔案照）

    2025/02/12 05:30

    〔駐日特派員林翠儀／東京十一日報導〕日本和美國政府正在協調美國國防部長赫格塞斯於三月底訪日，並與日本防衛大臣中谷元舉行會談。日本媒體報導，日方有意安排赫格塞斯訪問硫磺島，出席日美聯合慰靈活動，強調兩國在二次世界大戰後八十年的堅定同盟關係。

    七日發表的日美領袖會談聯合聲明，點名中國試圖以武力或脅迫方式片面改變現狀，兩國重申強烈反對這種作法。聲明強調，「維持台海和平與穩定至關重要，是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素」。共同社報導，基於「台灣有事」考量，日美防長會談將透過加強西南地區的防禦，以提高嚇阻力。

    一旦成行，將是赫格塞斯主掌五角大廈後首次訪日，並與日本防相進行首次面對面會談。日美領袖峰會表明美日同盟合作無間的決心，聯合聲明也提到將盡快召開外交國防首長「二加二」會議。中谷元在十日的例行記者會上表示，已著手準備日美二加二會議。赫格塞斯可能配合二加二會議時程訪日。

    日方有意安排同訪硫磺島

    由於今年是二次大戰結束八十週年，共同社報導，日方有意安排赫格塞斯與中谷元共同訪問硫磺島。太平洋戰爭後期，日美在該島爆發激烈戰鬥，雙方死傷慘重，日方希望透過兩國防長參加聯合慰靈活動，強調日美兩國在戰後八十年堅定的同盟關係。

    另一方面，日本新成立的陸海空自衛隊「統合作戰司令部」，預定三月廿四日掛牌上路。產經新聞報導，首任司令官擬由空將出身的統合幕僚副長（相當於副參謀總長）南雲憲一郎出任。這項人事案可望於三月的內閣會議中定案，統合作戰司令部初期編制約二四○人，未來將做為美軍「統合軍司令部」的對口單位，雙方將藉此加強部隊間的指揮管制合作。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播