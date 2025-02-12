憂台灣有事 美日防長會談3月底登場

日本和美國政府正協調美國國防部長赫格塞斯於3月底訪日，與日本防衛大臣中谷元舉行會談，可望透過加強西南地區的防禦，提高對中國的嚇阻力。（法新社檔案照）

2025/02/12 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十一日報導〕日本和美國政府正在協調美國國防部長赫格塞斯於三月底訪日，並與日本防衛大臣中谷元舉行會談。日本媒體報導，日方有意安排赫格塞斯訪問硫磺島，出席日美聯合慰靈活動，強調兩國在二次世界大戰後八十年的堅定同盟關係。

七日發表的日美領袖會談聯合聲明，點名中國試圖以武力或脅迫方式片面改變現狀，兩國重申強烈反對這種作法。聲明強調，「維持台海和平與穩定至關重要，是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素」。共同社報導，基於「台灣有事」考量，日美防長會談將透過加強西南地區的防禦，以提高嚇阻力。

請繼續往下閱讀...

一旦成行，將是赫格塞斯主掌五角大廈後首次訪日，並與日本防相進行首次面對面會談。日美領袖峰會表明美日同盟合作無間的決心，聯合聲明也提到將盡快召開外交國防首長「二加二」會議。中谷元在十日的例行記者會上表示，已著手準備日美二加二會議。赫格塞斯可能配合二加二會議時程訪日。

日方有意安排同訪硫磺島

由於今年是二次大戰結束八十週年，共同社報導，日方有意安排赫格塞斯與中谷元共同訪問硫磺島。太平洋戰爭後期，日美在該島爆發激烈戰鬥，雙方死傷慘重，日方希望透過兩國防長參加聯合慰靈活動，強調日美兩國在戰後八十年堅定的同盟關係。

另一方面，日本新成立的陸海空自衛隊「統合作戰司令部」，預定三月廿四日掛牌上路。產經新聞報導，首任司令官擬由空將出身的統合幕僚副長（相當於副參謀總長）南雲憲一郎出任。這項人事案可望於三月的內閣會議中定案，統合作戰司令部初期編制約二四○人，未來將做為美軍「統合軍司令部」的對口單位，雙方將藉此加強部隊間的指揮管制合作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法