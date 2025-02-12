美擬促歐洲盟友 購美製武器援烏

美國川普政府計畫敦促其歐洲盟友多採購美製武器援烏。圖為川普（右）去年9月在紐約市川普大樓會見烏克蘭總統澤倫斯基（左）。（美聯社檔案照）

2025/02/12 05:30

美特使將在慕尼黑安全會議與北約盟國個別會談

〔編譯張沛元／綜合報導〕為增加烏克蘭可能與俄羅斯舉行終戰談判時的籌碼，美國川普政府打算呼籲歐洲盟國多採購美製武器以援烏，川普政府的烏克蘭特使凱洛格將在本週末的慕尼黑安全會議期間就此與歐洲盟友商議，以及在與歐洲盟國領袖個別會談後再公布俄烏和平計畫內容，以確保歐洲盟國參與俄烏和談。

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確保歐洲盟國參與俄烏和談

路透十日引述兩名知情人士獨家披露，該採購計畫一旦落實，將能讓烏國領導人較放心，因為烏方一直擔心在競選期間揚言要停止援烏的川普，會真的阻止對在烏東戰場上節節敗退的烏克蘭提供進一步援助。歐洲國家在美國前拜登政府時就曾購買美國武器援烏，消息人士說，此番將由包括川普的烏克蘭特使凱洛格在內的美國官員，在十四到十六日出席慕尼黑安全會議時，與歐洲盟友討論採購美製武器援烏的可能性。

消息人士還說，此為川普政府正在討論中的可繼續對烏國輸送美國武器、但美國又不需要花大錢的構想之一。凱洛格十日受訪時拒絕證實有此計畫，烏克蘭駐華府大使館未立即回應置評要求。目前還不清楚上述的歐洲國家採購美製武器援烏，是透過可能需要數年才能完成的商業合約，還是直接從美國武器庫存提取。

會談後敲定俄烏終戰藍圖

此外，英國每日電訊報十日報導，川普政府已暫停其烏克蘭和平計畫，凱洛格將在慕尼黑安全會議期間與北約盟國的「總理與總統」舉行個別會談，然後再敲定久候多時的俄烏終戰藍圖。凱洛格已承諾會在上述會議期間揭櫫和平計畫的具體內容，據信包括要烏克蘭以稀土來換取盟國持續提供軍援。

除了凱洛格，美國副總統范斯也將出席慕尼黑安全會議，並在十四日與烏克蘭總統澤倫斯基會面。

但川普卻在福斯新聞十日播出的訪問中語出驚人表示，烏克蘭也許哪天就會變成俄羅斯的一部分…「他們（烏克蘭）可能會達成協議，也可能不會達成協議。他們有朝一日可能成為俄羅斯人，也可能不會」。川普還強調，美國援烏可以獲得投資回報，並建議烏國利用天然資源如稀有礦產來交易，「我告訴他們，我要等值的，比如價值五千億美元的稀土」，「他們基本上也同意這麼做，所以至少我們不會覺得自己很蠢」。

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