促哈瑪斯15日前釋放人質 川普嗆終止加薩停火

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」10日指控以色列違反加薩走廊停火協議，將延後執行進一步的人質與囚犯互換。以色列則警告，哈瑪斯的聲明「徹底違反」停火協議，以軍不排除採取反制行動。圖為以色列人質家屬及其支持者11日在以國總理辦公室外抗議。（歐新社）

2025/02/12 05:30

哈瑪斯宣布延後交換人質 國際調停團隊急赴卡達協商

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國川普十日對以哈停火協議祭出「週六大限」，要求哈瑪斯須於十五日中午前釋放所有人質，否則將終止停火。此舉使一月十九日生效的脆弱停火更添變數，哈瑪斯同日以「以色列違約」為由，宣布延後原定十五日的人質交換。國際調停團隊將緊急赴卡達協商，加薩走廊二三○萬居民恐再陷戰火陰霾。

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要埃及與約旦接收巴勒斯坦難民 否則將減援助

川普簽署行政命令時向媒體表示，如果到週六中午前所有人質都未獲釋放，他將呼籲終止停火協議，並揚言「讓地獄降臨」。川普同步加碼爭議性「加薩接管計畫」，要求埃及與約旦接收巴勒斯坦難民，否則不排除削減對兩國年度援助（埃及十三億美元、約旦六億美元）。川普談到十一日將在白宮與約旦國王阿布杜拉二世的會面時說，「我認為他會接受，我認為其他國家也會接受」，「他們有善良的心」。

川普在接受福斯新聞專訪時還明確表示，巴勒斯坦人將「無權返回加薩」，而是安置在「更好的住所」，也就是在鄰國建造永久性的居住地。他將加薩形容為有待開發的「房地產項目」，聲稱將「擁有它」，並表示這將是一塊「美麗的土地，不花大錢。」儘管川普政府隨後試圖澄清，強調任何巴勒斯坦人的搬遷僅為「暫時」，但其言論依舊備受各界撻伐。這些強勢表態受到聯合國的批評，認為違反國際法，同時也引發了哈瑪斯的強烈反彈，後者指責這種威脅性的言論只會讓局勢更加複雜。

埃及外長阿布德拉提十日在華府會見了美國國務卿魯比歐，並表明阿拉伯國家支持巴勒斯坦人，拒絕川普將加薩居民遷離、掌控該地區的計畫。埃及外交部強調，加薩重建應在巴勒斯坦人留在當地的前提下進行。埃及同時呼籲國際社會團結一致，支持巴勒斯坦人，糾正「歷史不公」，恢復其「合法且不可剝奪的權利」。

哈瑪斯指責以色列並未履行停火協議中的承諾，特別是在提供援助方面。哈瑪斯旗下武裝團體卡薩姆旅也因此宣布，將延後原定第四批人質交換。哈瑪斯高層領袖祖赫里（Sami Abu Zuhri）強調，川普的「威脅毫無價值，只會使事情更加複雜」。哈瑪斯表示，這項延遲是個警告，目的是為了給予調解人時間，敦促以色列遵守協議。

哈瑪斯不甩川普 以色列警告恢復軍事行動

以色列國防部長卡茲嚴厲抨擊哈瑪斯的行為，指責其徹底違背停火協議的精神，並發出可能恢復軍事行動的警告。他強調已下令以色列國防軍保持最高戒備，隨時準備因應加薩地區可能出現的任何突發情況，展現出以方不排除重啟戰事的強硬立場。

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