巴黎AI峰會 聚焦美中科技競爭

今年度「AI行動高峰會」於本月10、11日在法國巴黎登場，由法國總統馬克宏、印度總理莫迪聯合舉辦。（美聯社）

2025/02/11 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕法國巴黎「人工智慧（AI）行動峰會」十日起一連兩天舉行，約一百國的國家領袖、高階官員、企業執行長和科學家共襄盛舉，包括首次出訪的美國副總統范斯，將共同討論如何在放鬆監管的情況下，安全地發展AI。與此同時，隨著中國AI聊天機器人「深度求索」（DeepSeek）震撼全球，美中科技競賽及地緣政治角力的陰影也籠罩這場峰會。

由法國總統馬克宏和印度總理莫迪主辦的AI行動峰會，旨在探討如何利用AI潛力造福每個人，同時遏制衍生的無數風險。除了范斯、中國國務院副總理張國清、德國總理蕭茲等政治人物外，生成式AI龍頭OpenAI執行長奧特曼、微軟總裁史密斯、谷歌執行長皮查伊等科技巨頭也會出席，凸顯這次會議的重要性。特斯拉執行長馬斯克和DeepSeek創辦人梁文峰也受邀，但不清楚是否出席。

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馬克宏預告砸1126億美元拚AI

馬克宏九日受訪時預告，法國將在未來幾年針對AI領域投資一○九○億歐元（約一一二六億美元），並把這項計畫與川普投資AI基礎設施五千億美元的「星際之門」相比。

AI機器人ChatGPT首次亮相兩年多後，相關技術持續驚人發展。前年在英國舉辦的AI高峰會，促使廿八國做出應對AI風險的不具約束力承諾，去年南韓峰會再次承諾建立公共AI安全機構網路，而這次討論範圍擴大到更多國家，但一樣不會產生具約束力的協議。

此次峰會將正式啟動一個名為「Current AI」的全球公私部門夥伴關係組織，以支援符合整體利益的大型倡議。智庫「歐亞集團」分析師賴納斯指出，擺脫權力集中在少數參與者，轉而建立公益性的AI，是塑造AI治理新方向的機會。諾貝爾獎得主、DeepMind共同創辦人哈薩比斯警告，針對控制AI系統能力等問題，有許多複雜的問題需要解決，「但我認為更複雜的可能是地緣政治問題，例如監管」。

美國總統川普正全力實現其AI政策，計畫減少監管障礙和建立沒有「意識形態偏見」的AI系統，以及透過石油和天然氣的儲備，來滿足這個耗費能源的科技，讓美國成為「AI世界之都」。

賴納斯也指出，中國這次派出副總理兼國家主席習近平特別代表張國清，凸顯習有意在川普缺席下，在全球AI治理中發揮更大作用。由於DeepSeek被認為有實力與西方產品競爭，也讓北京和華府圍繞科技霸權的地緣政治在這次峰會上演。

除了美中對抗外，歐盟與美國的科技紛爭也是峰會焦點。長期以來，歐盟一直被美國大型科技公司視為眼中釘，因為歐盟對谷歌、蘋果公司、臉書母公司Meta等企業實施反壟斷裁罰。

川普上月在世界經濟論壇上也大大抱怨歐盟祭出的數十億美元罰款，稱這是對美企的徵稅。

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