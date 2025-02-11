上任首份民調》CBS：53％美國人滿意川普施政

美國總統川普9日從佛州搭乘「空軍一號」飛往紐奧良欣賞超級盃比賽時，在專機上簽署公告，宣布2025年2月9日為史上第一個「美國灣日」，呼籲政府機關與全民以適當的儀式和活動來紀念這一天。川普是在就職當天簽署行政命令，把「墨西哥灣」更名為「美國灣」。（路透）

2025/02/11 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕一月廿日宣誓就職的美國總統川普執政將滿一個月，已簽署多項行政命令推翻前朝政策，並在關稅、移民和政府改革事務上採取行動。據美國「哥倫比亞廣播公司」（CBS）九日公布的最新民調，川普施政滿意度達到五十三％。

CBS新聞與民調機構「輿觀」（YouGov）五至七日對二一七五名成年美國公民進行調查。除了超過五成滿意度外，六十九％受訪者描述川普為「強硬」、六十三％為「精力充沛」、六十％為「專注」、五十八％為「有效率」；七成民眾認為川普落實競選期間所提出的承諾；高達九成民眾覺得川普首週施政「符合」（四十一％）或超乎（四十九％）他們的預期。

請繼續往下閱讀...

「非常不滿」川普者 仍達38％

然而，普遍正面觀感中仍存在隱憂，包括六十六％民眾覺得新政府不夠致力於降低物價；五十一％認為川普政策會使食品和雜貨開銷上升。以及對川普「非常滿意」和「非常不滿」各為卅一％和卅八％，顯見民眾對川普觀感仍處在兩極。

56％支持對中國增課關稅

關稅戰方面，率先遭川普鎖定的中國、墨西哥、加拿大和歐洲，只有對中國增課關稅得到五十六％多數支持；反對向加、歐課稅的比率達到六成。且有七十三％民眾預料，對進口貨品施加關稅將使商品售價提高。

移民議題上，五十九％支持川普驅逐非法移民的計畫，六十四％贊同派遣美軍駐守美墨邊界。

關於以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」情勢，五十四％認同川普處理方式。但對川普揚言接管加薩的構想，四十七％認為是「壞主意」。

新總統上任之初在民調上通常享有「蜜月期」。與其他前總統的首波民調比較，拜登滿意度為五十七％；歐巴馬六十六％；小布希五十九％。反倒是川普二○一六年第一任期的上任民調僅四十四％。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法