川普喊「要買下加薩」邀中東國家參與重建

職業美式足球聯盟NFL超級盃冠軍賽9日在路易斯安那州紐奧良凱撒超級巨蛋登場，在中場演出時，1名表演者突然跳上現場用來當作表演道具的汽車，揮舞印有蘇丹與加薩字樣的巴勒斯坦旗幟，抗議這2場戰爭。該名表演者很快就被制伏並帶走，警方正考慮是否對他提告。據NFL表示，此人是現場400名表演者之一，他將旗幟藏在身上，事前並無任何人知情，他將被終身禁止進入NFL體育館和參加活動。美國總統川普當日亦出席觀賽。（法新社）

2025/02/11 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普近期提出由美國接管加薩走廊構想，引發阿拉伯國家強烈反彈及國際爭議。但川普並未改弦易轍，進一步以「大型房地產地段」稱呼加薩，直指要「買下並擁有」，且不排除讓中東國家參與部分重建環節。

阿拉伯世界強烈反彈

川普九日在空軍一號上，向媒體表明買下並擁有加薩的堅定主張，透過美國的支持和幫助，或許會讓其他中東國家、人員參與建設，「但我們致力要擁有並接管，確保哈瑪斯不再回歸」。

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川普以房地產思維描繪加薩重建，「試想它是一個大型房地產地段，美國將擁有它，一步步非常緩慢地開發」，美國將讓加薩搖身一變成為「對未來發展來說非常優良的地點」、「全世界的人都能來到此地並安身立命」。他還提到，考慮讓部分巴勒斯坦難民以個案審理模式入境美國。

以色列總統赫佐格接受「福斯新聞」訪問時透露，川普預計和約旦國王阿布杜拉二世、埃及總統塞西，以及沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼等阿拉伯世界主要領袖會晤，「必須聽取這些夥伴的意見並討論。我們必須尊重他們，評估要如何建立一個得以朝未來永續施行的計畫」。

據「路透」早前報導，阿布杜拉二世打算在十一日的會面中，向川普告誡其加薩計畫將孳生極端主義，使混亂在中東擴散，並危害約旦和以色列的和平關係。

以國讚揚「革命性解決方法」

結束訪美行程回國的以色列總理納坦雅胡讚賞川普控制、清空加薩的構想，「川普總統提出一項全然不同，且對以色列更好的版本，一個我們正在商討的革命性、創造性方法」、「他（川普）非常堅決要付諸實踐。我認為這對我們來說開啟了許許多多的可能性」。

哈瑪斯：加薩非可購買資產

哈瑪斯政治局聲明譴責，「加薩不是可以出售或購買的資產，而是巴勒斯坦領土必然的一部分。巴勒斯坦人將挫敗這些強制移居的計畫」。

川普加薩計畫亦引來盟友反彈。土耳其總統艾多根表示，「沒人有權把加薩人民從他們的永恆家園中驅逐」，強調加薩、約旦河西岸和東耶路撒冷屬於巴勒斯坦人；德國總理蕭茲說，「重新安置一個族群是不可接受之事且違反國際法」。

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