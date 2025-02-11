庫克群島擬與中簽協議 紐西蘭震怒

庫克群島總理布朗本週計畫前往北京，與中國簽署全面戰略夥伴關係協議。（法新社）

2025/02/11 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕南太平洋島國庫克群島總理布朗十至十四日計畫訪問中國，與中國簽署全面戰略夥伴關係協議，為該國領袖十年來首度訪中。此舉未事先充分告知憲政夥伴紐西蘭，引發西方對中國擴張太平洋影響力的疑慮，也在紐西蘭政壇掀起關切，甚至加劇區域外交緊張。

對於紐西蘭的關切，中國外交部發言人郭嘉昆十日回應強調，庫克群島是中國在南太平洋的重要夥伴，並表示「中國認為紐西蘭和庫克群島都是中國的重要合作夥伴」，中方與庫克群島等太平洋島國的關係不針對任何第三方，也不應受任何第三方的干擾和制約。

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紐西蘭副總理皮特斯辦公室九日表示，紐方多次正式要求庫克群島提供協議內容，均遭拒絕，並批評未適當協商。總理盧克森則表達遺憾，強調兩國基於特殊的自由聯合憲政關係，在國防與安全事務上應保持透明溝通，並稱紐西蘭將審慎評估可能反制措施。

庫克群島與紐西蘭關係可追溯至一九○一年，當時庫克群島納入紐西蘭邊界成附屬殖民地，一九六五年獲自治地位，與紐西蘭建立自由聯合關係。雖為自治政體，庫克群島仍長期接受紐西蘭預算援助與國防保障，公民亦享有紐西蘭國籍及同等權利。

據衛報報導，布朗此行將與中方商討基建、深海採礦、貿易與經濟合作議題。對於紐方關切，布朗發表聲明，稱已通知紐西蘭，並強調協議不涉安全議題，無須紐方干涉。他強調外交決策以國家利益為優先，拒絕紐西蘭要求的詳細層級諮詢。

此外，紐國近期因不滿吉里巴斯總統馬茂突然取消和紐國外長的會議，宣布重新評估對吉里巴斯的援助。此次庫克群島事件，無疑加劇紐西蘭與太平洋島國間的外交緊張。

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