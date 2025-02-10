菲加相互准入協定 邁入最後談判

菲律賓和加拿大「相互准入協定」的談判已進入最後階段，正式簽署後兩國軍隊可望舉行更大規模的聯合演習。圖為加拿大皇家海軍巡防艦「蒙特婁艦」（HMCS Montreal），去年8月參與美國、澳洲和菲律賓在南海的聯合演習。（歐新社檔案照）

2025/02/10 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國在南海日益咄咄逼人，迫使菲律賓積極建立盟友防禦陣線。加拿大駐馬尼拉大使哈特曼（David Hartman）七日表示，菲加兩國已邁入「相互准入協定」（RAA）的最後談判階段，正式簽署後兩國軍隊可望舉行更大規模的聯合演習。這是繼美國、澳洲、日本後，再有一國與菲國達成類似協議。

據報導，加拿大持續擴大在印太地區的軍事參與，並在擴大貿易和投資之際維護法治，與菲國總統小馬可仕與盟國加強國防夥伴關係，在菲中關係日益緊張下強化外部防禦的目標一致。七日，哈特曼視察停泊於馬尼拉港口的加國皇家海軍巡防艦「渥太華號」（HMCS Ottawa）時透露，菲加RAA協定正進行最後階段談判，盼在今年底完成簽署及國會批准程序，讓加國能夠更深入地參與菲國及區域盟友的聯合和多邊軍事演習和行動。

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據了解，去年八月，加國就曾與美國、澳洲和菲國在南海舉行聯合空中和海上演習，以維護法治並確保南海的航行自由，中國當時也同步進行空中和海上戰鬥巡邏。雙方雖未傳出衝突，但菲國軍方指出，有三艘中國海軍艦艇在菲國西部海岸尾隨四國演習艦隊。哈特曼七日在多名菲國國家安全官員、外國大使和武官面前強調，加國始終直言不諱地反對中國在南海的挑釁和非法行為，今後也將繼續為之。他還說，渥太華號近日將參加菲國周邊的聯合演習。

菲加兩國去年已簽署國防合作協議，而在二○二三年簽署的一項協議，也允許菲國全國海岸監視中心取得加國「暗船偵測系統」的資料。該系統具備衛星科技，即使非法漁民關閉其位置傳輸裝置，也能將其定位。菲國海岸防衛隊指責中國海警和漁船，經常刻意關閉定位發射器，在南海規避監視。

菲國目前已與美國和澳洲簽署RAA協定，為外國軍隊臨時駐紮和大規模軍事演習建立法律依據。菲國去年七月也和日本簽署類似協議，正待日本國會批准。此外，菲國也分別與法國和紐西蘭展開國防合作談判。

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