南韓執政黨稱中國介選 掀反中示威

南韓民眾7日聚集在首爾中國大使館前抗議，高呼「中共（CCP）滾蛋」、「消滅共產主義」、「習近平下台」。（取自X平台@kizw225166帳號）

2025/02/10 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕「韓國時報」（Korea Times）九日報導，主要由南韓總統尹錫悅支持者組成的示威隊伍，近期在街頭遊行表達強烈反中情緒，高舉「不要中國」（No China）標語並高呼「習近平下台」口號，並在中國駐首爾大使館前舉辦「滅共節」集會。

自一月起，每週五晚間都會有約五十至一百名示威者，沿著首爾市中心的人潮聚集地明洞街道遊行。這些多半為尹錫悅支持者的抗議人潮，受到執政黨「國民力量」堅稱中國涉及選舉詐欺的公開論述影響，集會地點從漢南洞總統官邸和憲法法院，轉至中國大使館。

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主辦「滅共節」的前國民力量青年發言人金正植（譯音）指出，「選舉詐欺不是陰謀論，而是事實」，「尹錫悅總統提及侵犯韓國國家主權的背後勢力，難道不是中國嗎？」而且，「年輕世代對於中國人或華僑享有不公平優惠的不滿情緒很強烈」。

尹錫悅在去年十二月十二日解釋發布緊急戒嚴令始末時，首度論及中國對南韓的危害，包括三名中國人以無人機偷拍停泊在釜山的美國航空母艦遭逮捕，其手機和筆記型電腦存有南韓軍事設施影像，以及若反對黨掌控國家，中國的太陽能設備將摧毀全國森林等。

尹錫悅出席憲法法院彈劾案審判時，提出中國涉及選舉舞弊的陰謀論，隨後在網路上發酵。國民力量議員也指控，「大批中國人正參與支持彈劾（尹錫悅）集會」。

中央社報導，專家認為，尹錫悅上台後，南韓社會逐漸形成「中國站在韓美日等自由民主陣營的對立面」認知，導致以保守派為中心的反中情緒大幅增強。此外，旅韓中國人利用健保搭便車爭議，以及中國人搶買房地產的消息，也都助長反中情緒。自戒嚴事件後，南韓反中情緒進一步演變為露骨的「嫌中」，並逐漸擴散，使中國觀光客及旅韓中國人感到不安。

中國人佔健保便宜、狂掃房產

據稱中國社群平台「小紅書」上有許多攻略，教人如何鑽漏洞、佔南韓健保便宜的攻略，導致南韓健保出現巨大赤字。去年在南韓購買房地產的外國人中，有六十五％是中國人，濟州島就曾出現中國買家推高房價，引發當地人不滿。

中國駐韓使館八日向韓聯社表示，對日趨擴散的反中情緒感到憂心，中方一貫堅持不干涉他國內政，堅決反對韓方將內政問題與涉中因素相互牽連。這是中方首次對介入南韓選舉的指控做出回應。

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