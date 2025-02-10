DOGE可存財部資料 美媒憂中俄駭客進門

馬斯克領導的政府編制外組織「政府效率部」（DOGE）的成員存取財政部系統的敏感個人與財務資料，構成的安全隱憂仍未除。（路透檔案照）

2025/02/10 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國聯邦法官八日裁定，阻止科技富豪馬斯克執掌的編制外組織「政府效率部」（DOGE）取得財政部的紀錄，包括數以百萬計美國人的社會安全碼與銀行帳號等敏感個資，但紐約時報指出，此舉所構成的安全隱憂仍未根除，且非空穴來風，可能為中國、俄羅斯等敵國支持的駭客組織開啟方便之門。

聯邦地區法院法官恩格邁爾八日就十九個州的民主黨籍州檢察長控告總統川普、財政部與財政部長班森特，以阻止DOGE取得上述權限，發布一項十四日到期的禁令，限制將存取財政部支付系統與其他資料的權限，授予「所有政治任命者、特別政府雇員，以及從財政部以外的機構派來的政府雇員」，以免敏感與機密資訊外洩，提高相關系統遭駭侵的風險。該禁令還要求在川普上任後任何存取過財政部數據者，都必須「立即銷毀所下載所有資料的副本」。

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法官下禁令 馬斯克執意派人存取

儘管如此，彭博社引述消息人士報導，馬斯克仍將在近日派遣一支DOGE團隊，前往位於西維吉尼亞州帕克斯堡的財政部財政服務局，「唯讀」存取財政部系統。DOGE成員上月底獲得班森特批准，取得訪問財政服務局營運、代表整個聯邦政府發放資金的支付系統的權限。

紐時指出，擔心財政部淪為攻擊目標並非假設性問題，該部去年底致函國會時便坦承，該部系統曾遭中國情報組織入侵，盜取非機密文件。紐時說，這顯示財政部、國防部及其承包商、中央情報局（CIA）與白宮，均為北京當局攻擊名單上的頭號目標；任何存取財政部系統的新權限，都可能為入侵者另闢蹊徑。

哈佛大學網安專家施奈爾直言，讓馬斯克人馬存取財政部系統，是美國史上「最嚴重的安全漏洞」，因為此番入侵並非來複雜網攻或外力，而是「公職身分不詳的富豪下達的正式命令」。

華府智庫「布魯金斯研究所」研究員戈德蓋爾（James Goldgeier）與桑德斯（Elizabeth Saunders）撰文指出，財政部本身就是重要的外交政策參與者，在美國的制裁政策上扮演核心角色，而美國的主要制裁對象中國、俄羅斯、伊朗與北韓，也正是美國在網路上的主要敵人。

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