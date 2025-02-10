馬斯克不買 TikTok在美生死未卜

2025/02/10 05:30

「沒在用TikTok、也不熟」

〔編譯張沛元／綜合報導〕數年前曾斥資併購社群媒體巨擘「推特」（Twitter，現已改名為X）的全球首富，也是美國總統川普高階顧問的馬斯克上月表示，他無意收購有上億美國用戶的中國短影音平台TikTok（抖音國際版）在美國的業務，理由是他沒在用TikTok，對TikTok不熟，而且「我通常是從零開始打造公司」。

德國最大報業集團斯普林格（Axel Springer SE）公司旗下媒體「世界集團」（WELT Group），八日公布馬斯克一月底透過視訊參加該集團舉辦的高峰會時發言。

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馬斯克當時表示，他不曾出價競購TikTok，也對倘若擁有TikTok他會怎麼做，沒有任何規劃。馬斯克說，他個人沒在用TikTok，對TikTok不熟，並不急著想收購TikTok。

身兼特斯拉（Tesla）與太空探索科技公司（SpaceX）等多家科技大廠執行長的馬斯克還說，他一般來說不會去購併公司，購併對他來說很罕見，當年購併推特非比尋常，「我通常是從零開始打造公司」。馬斯克在二○二二年以捍衛言論自由為由，斥資四四○億美元（約一‧四兆台幣）收購推特，並將其改名為X。

根據美國前總統拜登簽署的法案，TikTok原本必須在今年一月十九日前出售在美資產，否則將在美被禁用，包括停止服務與無法更新；TikTok因而提前在一月十八日晚間自行停止在美服務，但隔日便因即將回鍋白宮的川普期盼美中合資接管而復活。

川普上任 禁令延至4月5日

川普一月廿日正式就職後，指示司法部將TikTok禁令延後七十五天，意即TikTok將拖到四月五日才會再次面對生死存亡關卡。川普還說，樂見馬斯克收購TikTok在美業務，後來又透露微軟（Microsoft）正在洽談收購TikTok事宜。本月初，川普又簽署行政命令，下令財政部和商務部成立一個主權財富基金，還說可能會用於收購TikTok。

Perplexity AI提交合併提案

知情人士則向路透表示，美國搜尋引擎新創公司Perplexity AI已修訂向TikTok母公司「字節跳動」提交的合併提案，建議成立一個結合Perplexity AI與TikTok美國業務的新實體「NewCo」，美國政府在這家新公司未來首次公開募股（IPO）時，將持有最高五十％股權。

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