以牙還牙 川普撤銷拜登機密情報權限

美國總統為報復在卸任後遭前總統拜登撤銷安全許可，七日在網路上發文宣布撤銷拜登的安全許可，中止拜登接收機密情報簡報的權利。圖為去年十一月十三日川普勝選後前往白宮與拜登會面。（法新社檔案照）

2025/02/09 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普七日宣佈撤銷前總統拜登的安全許可，停止已卸任的拜登聽取機密情報簡報的權利。川普坦承，此舉是要報復拜登過去也曾在他卸任後取消其安全許可。

川普在社群媒體平台Truth Social上直言，拜登沒有必要繼續獲取機密情報，因此立即撤銷其安全許可與停止其每日情報簡報，因為拜登在二○二一年首開先例中止此一對前總統的禮遇，「指示情報界停止對美國第四十五任總統（就是我！）取得國安詳情」。川普還不忘酸拜登，重提負責調查拜登保留機密文件案的前特別檢察官許景在報告中稱拜登記憶力差，即便在巔峰狀態也無法安心將敏感資訊交付給他。

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川普最後引用他過去在電視實境秀「誰是接班人」中的金句寫道：「我將永遠保護我們的國家安全——喬，你被炒魷魚了。讓美國再次偉大！」

美國總統傳統上有權聽取情報簡報，卸任後亦然；但川普身為現任總統，也有權停止拜登接收情報簡報，因為現任總統有權決定前總統是否能繼續取得機密資訊。拜登尚未立即對此置評。白宮聯絡室主任張振熙則分享川普的發文，還引用歌詞寫說「滾吧傑克，別再回來了！」

川普直言取消拜登的安全許可意在以牙還牙，是指拜登是在川普企圖推翻二○二○年總統大選結果以及在二○二一年一月六日煽動支持者攻擊國會山莊後，停止讓川普接收情報簡報，理由是川普行為「反覆無常」，不該取得情報簡報。

這也是川普上台後的最新一波報復政敵之舉，此前他已撤銷五十名前情報高官的安全許可，只因這些人在二○二○年時曾在一封為拜登次子杭特．拜登開脫的連署信上簽名；此外，川普也撤銷多名曾批評他的前政府官員的維安，包括他首度執政時的國務卿、遭伊朗威脅的龐皮歐，以及在控制美國新冠疫情上功不可沒的防疫專家佛奇。

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