加拿大執政黨黨魁選舉 又見中國介選

加拿大政府揭露，與中國政府有所關聯的微信帳戶，正對競選自由黨黨魁的前副總理方惠蘭發動資訊戰。（彭博）

2025/02/09 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕加拿大「安全和情報威脅選舉工作小組」（SITE）掌握到針對執政黨「自由黨」黨魁候選人、前副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）的「協同且惡意」活動，蹤跡來自與中國政府連結的中國通訊軟體「微信」帳戶。

境外勢力干預 來源指向北京

SITE七日發布聲明，全球事務部追蹤境外勢力干預活動的「快速反應機制」（RRM），偵測到針對方慧蘭的資訊行動，來源指向微信上一個高人氣匿名新聞部落格帳戶。該帳戶與北京政府的關聯，先前被關注中國審查訊息的美國網站「中國數位時代」專家揭露。

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逾30微信帳戶詆毀方惠蘭

聲明指出，快速反應機制辨識出超過卅個投入相關活動的微信新聞帳戶，且取得極高的參與度和流量。從一月廿九日至三日期間，有關詆毀方惠蘭的微信新聞文章達到逾十四萬互動數，估算全球有二至三百萬微信用戶曾瀏覽打擊方惠蘭的活動訊息。

方惠蘭與自由黨高層已獲取有關簡報。她在社群媒體發文回應，「我不會被中國的境外干預嚇退」、「長年與專制政權對抗，使我切身明白捍衛我們自由的重要性」。

自由黨發言人聲明回應，會持續與SITE合作，進一步確保黨魁選舉的安全和公正。對此，中國駐加使館稱未注意到所謂的境外勢力干預活動，強調自由黨黨魁選舉屬加國內政，中國無意介入。

在一月廿八日發布的境外干預加拿大選舉最終調查報告中，調查專員對「錯誤和假訊息」的威脅提出嚴正警告，直指「中國的境外干預範圍甚廣，鎖定加拿大所有政府層級」，北京政府採取的策略是不問黨派立場，支持任何符合自身利益的人選。

方慧蘭因不贊同總理杜魯道政策，於去年十二月中辭去副總理和財長職務，成為迫使杜魯道宣布下台的最後一根稻草。

方慧蘭是自由黨黨魁有力競爭者之一，不過據「加拿大廣播公司」民調追蹤顯示，保守黨以四十三．四％的支持率大幅領先自由黨的廿三．四％，依此趨勢將由保守黨黨魁博勵治擔任新總理。

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