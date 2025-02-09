稀土換軍援 澤倫斯基呼應川普

澤倫斯基七日向「路透」記者展示烏克蘭境內稀土和其他礦產資源的分布圖，並表示願意與川普協商交換援助。（路透）

2025/02/09 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在烏俄戰爭即將屆滿三年之際，烏克蘭總統澤倫斯基在路透獨家專訪中表示，基輔願意與華府建立礦產合作關係夥伴，用烏國豐富的稀土資源換取美國軍援，呼應美國總統川普三日提出的構想。川普七日透露，近日可能與澤倫斯基在華府會談，是他重返白宮後兩人首度會面。

罕見出示稀土礦產分布圖

澤倫斯基在專訪中罕見取出曾被視為機密的烏國稀土和其他關鍵礦產分布地圖，表明「若要來談協議，那就做個交易，我們完全配合」，但他也強調，無論何種停戰方案，烏國都需要盟友提供安全保障。

請繼續往下閱讀...

基輔去年秋天提出「勝利計畫」，以迫使莫斯科坐上談判桌，並創造自身談判條件時，就曾提議開放關鍵礦產資源供盟友投資。澤倫斯基強調，儘管烏國約一半稀土礦藏已被俄國佔領，但整體礦產資源損失不到廿％。

澤倫斯基強調，稀土對高性能磁鐵、電動馬達和消費性電子產品製造過程很重要，莫斯科可向北韓和伊朗等美國死敵開放這些資源，「我們必須阻止普廷，保護礦產豐富的烏國中部第聶伯羅地區」。烏國也擁有歐洲最大的鈦、鈾藏量，前者對航太工業至關重要，後者對核能和核武不可或缺，其中鈦主要分布在遠離戰區的烏國西北部。

澤倫斯基：非拱手讓出資源

澤倫斯基補充道，為了應對川普「交易性」作風，基輔已重新調整外交方針，但這不是在「拱手讓出」資源，而是尋求建立互惠互利夥伴關係，「美國幫忙最多，理應得到較多。他們應該且也會享有優先權」。此外，基輔和華府正在討論利用烏國龐大的地下儲氣槽，來儲放美國的液化天然氣，「川普政府非常感興趣，我們也準備好簽訂向烏國供應液化天然氣的合約。我們將成為整個歐洲的樞紐」。

不過，德國總理蕭茲八日砲轟川普的稀土換援助構想，並重申德國會站在烏國一方，「不求之後的回報」，這理應是各方對烏戰的態度。

澤倫斯基也證實正在協調與川普會面，並強調會面必須是在普廷會見川普前，否則「雙普會」就會像是一場有關烏國、卻沒有烏國參與的對話。此外，澤倫斯基計畫出席本月十四至十六日在德國慕尼黑舉行的「慕尼黑安全會議」，川普的烏俄特使凱洛格也將出席，外傳凱洛格將藉機公布停戰方案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法