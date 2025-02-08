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    泰國會議員涉性侵台女 清邁法院發逮捕令

    泰國現任國會議員猜言帕宛涉嫌強暴台灣女遊客，清邁地方法院已對他發出逮捕令。（取自猜言帕宛臉書）

    泰國現任國會議員猜言帕宛涉嫌強暴台灣女遊客，清邁地方法院已對他發出逮捕令。（取自猜言帕宛臉書）

    2025/02/08 05:30

    〔國際新聞中心／綜合報導〕泰國一名現任國會議員上月涉嫌強暴一名台灣女遊客，清邁地方法院已對該名議員發出逮捕令，但由於目前是眾議院會期中，無法直接逮捕，清邁法院已去函請求國會同意。

    泰國媒體報導，本案發生於一月九日，眾議院議員猜言帕宛（Chaiyamparwaan Manpianjit）涉嫌在清邁一家旅館，性侵該名台灣女子。該名女子向泰國警方報案，警方立案調查後認為確有其事，因此向清邁地方法院申請逮捕令，法院已於本月四日核發逮捕令。

    然而，由於猜言帕宛為現任國會議員，在會期中無法直接逮捕，法院因此去函要求國會同意。眾院秘書長亞帕表示，尚未收到相關公文，收到公文後將按照法律程序進行。

    據報導，猜言帕宛曾隸屬已遭解散的前進黨（Move Forward），二○二三年十一月由於涉及性騷擾醜聞，遭該黨開除，隨後加入小黨泰進步黨（Thai Progress），得以保住國會議員身分。

    泰國觀光局資料顯示，泰國觀光業在武漢肺炎（COVID-19）疫情之後強勁復甦，二○二四年的國際旅客人次突破三五○○萬，為泰國帶來一．八兆泰銖（約一．七五兆台幣）的收入，其中台灣旅客赴泰觀光為一○七萬七○五○人次，在所有國家中排名第七。

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