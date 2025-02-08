川普制裁國際刑事法院 批濫權調查

美國總統川普授權對調查美國公民或以色列等美國盟友的國際刑事法院（ICC）工作人員，實施經濟和旅行制裁。ICC則誓言將繼續在世界各地伸張「正義和希望」。（美聯社檔案照）

2025/02/08 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國總統川普六日簽署行政命令，指控國際刑事法院（ICC）在「毫無正當依據」的情況下，對美國和以色列等「未同意ICC管轄」的盟國人員展開調查，「濫用職權」，將對ICC「違法行為」責任人施加「切實而重大的後果」，包括凍結資產，並暫停ICC人員、代理人及其直系親屬進入美國，以免「損害美國利益」。外界正觀望可能後續公布的制裁名單，ICC則強調，將持續在世界各地伸張正義和希望。

美、以皆非成員國 也未承認ICC管轄權

以色列總理納坦雅胡正在美國訪問。川普行政命令強調，美、以皆非ICC成員國，也「從未承認ICC管轄權」，並指ICC近來針對美、以的行動開創了「危險先例」，此「惡意行為」威脅侵犯美國主權，並破壞美國及以色列等盟友的重要國家安全和外交政策工作。

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ICC於二○○二年依《羅馬規約》生效成立，現有一二五個會員國，是全球第一個且唯一有管轄權起訴犯下滅絕種族罪、危害人類罪、戰爭罪、侵略罪之個人的常設國際法院，但美、以一九九八年投票時帶頭反對，至今表明無意成為ICC成員國並承擔法律義務。川普二○二○年首次主政期間，也曾就ICC調查駐阿富汗美軍涉及戰爭罪一事，對ICC檢察官班索達及助理實施制裁。

在以色列和巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」二○二三年爆發衝突後，ICC去年十一月對納坦雅胡、以國前國防部長葛朗特、哈瑪斯軍事領袖戴夫發出逮捕令。

對此，ICC發表聲明予以譴責，指此制裁措施損及獨立、公正的司法工作。歐盟理事會主席柯斯塔也強調，制裁ICC威脅到該法院的獨立性，並破壞整個國際刑事司法體系。美國公民自由聯盟（ACLU）專家霍格爾指出，世界各地人權侵犯受害者無處可去時，才會求助ICC，川普的行政命令將使他們更難尋求正義；此舉也對美國憲法第一修正案保障的言論自由不利，因為美國民眾恐因協助ICC調查指認暴行，而面臨嚴厲懲罰。

伊朗原油輸送至中 美財政部也要制裁

此外，在川普矢言讓伊朗原油出口降至零，以阻止德黑蘭取得核武器後，美國財政部六日宣布，將對把伊朗原油輸送給中國的「國際網絡」實施制裁，對伊朗進一步施壓。這是川普政府的首件金融制裁案，制裁措施鎖定的網絡「促成數以百萬桶計、價值數億美元的伊朗原油運送至中國」，該網絡為伊朗武裝部隊參謀總部及一家被制裁的掛名公司代為運送石油。伊朗外交部七日譴責美國的制裁行動「非法」且「無理」。

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