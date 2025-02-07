川石會前 日大老喊話台灣安全

日本首相石破茂（右）與美國總統川普（左）7日在華府舉行上任後首次面對面會談。（法新社檔案照）

2025/02/07 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京六日報導〕日本首相石破茂與美國總統川普七日在華府舉行上任後首次面對面會談，日本政界友台人士對於首次「川石會」將如何討論台灣安全議題，給予高度關注。日本友台團體「日本台灣親善協會」會長、前眾議員衛藤征士郎六日表示，他特別向外務大臣岩屋毅表達關切，希望陪同石破訪美的岩屋務必在聯合聲明和記者會中強調「台灣海峽和平穩定的重要性」，並要求美方確實維護台灣安全。

石破與岩屋六日啟程訪美。多家日本媒體報導，雙方預定在會後召開聯合記者會，並發表共同聲明。共同社報導，雙方正討論在聯合聲明中使用「擴大日美在西南地區的存在感」的表述，力爭在川普執政時期進一步提高日美同盟的嚇阻力和應對能力，反制在台灣周邊加強軍事活動的中國。聯合聲明還將提及台海和平穩定的重要性。

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日台親善協會六日舉行新年會，邀請多名國會議員和我駐日代表處人員參加，以增進雙方交流。會長衛藤雖在去年眾議員選戰中失利，但他擔任十三屆眾議員，在政壇擁有極大影響力，與同為大分縣出身的岩屋毅也有深厚交情。

衛藤在致詞時表示，中華民國台灣是東亞地區最具代表性的自由、人權與法治民主國家，也是將這些普世價值擴展到東亞地區的重要基石。他特別向岩屋表示，希望在「川石會」的聯合聲明中，強調台海和平穩定的重要性，並在聯合記者會中大聲疾呼，要求美國政府深入參與維護台灣安全。

出席這場新年會的駐日代表李逸洋表示，很感謝衛藤仗義執言，二○二一年日美峰會時，前美國總統拜登與前首相菅義偉首度在聯合聲明中強調台海安全的重要性，之後在任何一場國際重要會議中，最後聲明都會提到台海和平穩定為世界繁榮穩定不可或缺，希望這次石破與川普會談的聲明中，一定也會提到對台海安全的重視。

李逸洋指出，由於中共近年不斷舉行演習，從一年一次變成一年多次，甚至常態化且不對外宣布，規模一次比一次大，這是對區域和平穩定的極大威脅和破壞，希望日美峰會能就此再次呼籲國際重視，守護台海，甚至整個印太地區。

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