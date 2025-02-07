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    預備美接管加薩 以擬離境計畫

    美國總統川普6日表示，以色列將在戰鬥結束後，將加薩走廊移交給美國，美國將與來自世界各地「偉大的開發團隊」合作，「不需要任何美國士兵！」。（路透）

    美國總統川普6日表示，以色列將在戰鬥結束後，將加薩走廊移交給美國，美國將與來自世界各地「偉大的開發團隊」合作，「不需要任何美國士兵！」。（路透）

    2025/02/07 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國總統川普四日提出「接管」加薩走廊的構想，並聲稱不排除調派美軍進駐後，引發國際社會強烈反應。以色列國防部長卡茲六日表示，已下令軍方制定計畫，允許巴勒斯坦人「自願」離開加薩。川普六日又透過社群媒體表示，以色列將在戰鬥結束後，將加薩移交給美國，美國將與來自世界各地「偉大的開發團隊」合作，「不需要任何美國士兵！這個地區會籠罩在穩定之中」。

    川普上月廿日就職時表示，加薩走廊「必須以不同的方式重建」；廿六日又說，若約旦和埃及等阿拉伯國家願意接收更多巴勒斯坦難民，把將近一百五十萬巴人清出這個飽受戰爭蹂躪的地區，即可創造一個真正乾淨的局面；四日進一步主張將巴勒斯坦人安置到其他地方後，將當地打造成中東的蔚藍海岸。

    卡茲透過聲明指出，已指示以色列國防軍準備一項計畫，包括透過陸路邊界關卡離境的選項，以及從海路和航空離境的特殊安排，「允許任何希望離開的加薩居民遷居，前往任何願意接納他們的國家」。卡茲表示，他樂見「川普的大膽計畫」，認為該計畫「可以讓加薩的大部分人口遷移到世界各地」。

    在巴勒斯坦、阿拉伯國家與國際社會群起反對「接管」構想後，美國國務卿魯比歐五日表示，川普只打算「暫時」遷移加薩近一八○萬人，「沒有敵意」且「非常慷慨」，因為「重建期間，人們顯然必須有地方住」，將「提供重建機會並負責重建工作」。白宮發言人李威特也強調，當前加薩已成為「一片廢墟」，當地已不適合人類居住，但美國參與「並不意味派遣地面部隊」，或「美國納稅人將為這項努力提供資金」。

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