美監督WHO改革 推美籍秘書長

美國國防部長赫格塞斯與巴拿馬總統穆里諾五日通電話，同意將攜手「保衛」巴拿馬運河。圖為美國國務卿魯比歐2日訪視巴拿馬運河。（美聯社檔案照）

2025/02/07 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國總統川普上月簽署行政命令，指示美國退出世界衛生組織（WHO），阿根廷五日也宣布跟進。路透六日獨家報導，川普政府正就上台前委託外部專家提出的世衛改革方案進行思考，包括主張二○二七年換屆的世衛秘書長首次由美國人出任，為日後重新領導這個世界最大政府間公共衛生組織做準備。

據路透報導，川普政權交接團隊上台前即委託外部專家進行研究，其顧問群在川普就職前取得這份建議迅速退出世衛的提案。提案指稱世衛過去逾廿年來未能落實改革，以致管理和科學專業惡化，如今已成為最混亂、效率最低的聯合國機構，美國無論去留皆有損自身利益，呼籲以「全新激進方式」，包括在今年任命特使，監督未來一年世衛相關改革的談判，並對川普報告進度，並推動二七年由美國籍秘書長接替現任秘書長譚德塞。

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但知情人士表示，不確定川普政府是否會採納任何建議。白宮發言人德賽也僅對路透證實，川普政府「將繼續審查當前流程和醫療照護機構，以實施必要改革。」川普也說，願在明年正式退出後，待世衛「清理乾淨」後重返。

此外，阿根廷總統米雷伊的發言人阿多尼五日表示，阿國也因與世衛在衛生管理方面的深刻分歧，尤其是在武漢肺炎大流行期間，將退出世衛，今後阿國可「更彈性」根據自身利益執行政策。

美國在二○二二至二三年度共捐助十三億美元（約四二七億台幣）給世衛，佔世衛總預算的十六％。阿根廷宣布跟進，世衛的財務缺口將進一步擴大。

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