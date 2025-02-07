美巴共識 合作保衛巴拿馬運河

美國國防部長赫格塞斯與巴拿馬總統穆里諾五日通電話，同意將攜手「保衛」巴拿馬運河。圖為美國國務卿魯比歐2日訪視巴拿馬運河。（美聯社檔案照）

2025/02/07 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕在巴拿馬因應美國施壓而致力於降低中國影響力之際，美國國防部長赫格塞斯五日與巴拿馬總統穆里諾通電話，就雙方安全利益達成共識，同意將攜手「保衛」巴拿馬運河。五角大廈聲明，赫、穆同意美巴兩國關係牢固，並有許多共同安全利益，「包括保衛巴拿馬運河」，並強調將「擴大美軍與巴國安全部隊間的合作」，「包括國防部在內的美國與巴拿馬運河管理當局間的廣泛與不斷擴大的合作」。

赫格塞斯預計四月出訪巴拿馬，五角大廈稱該訪問有助於提升美巴兩國間的密切關係，以及「確保我們共同保衛運河抵禦外來威脅」。

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川普就職前就頻頻指控巴拿馬運河被中國控制，並揚言要奪回這條在一九九九年移交巴國的戰略水道控制權；穆里諾則多次否認巴拿馬運河被中國控制。然而，美國國務院五日宣布，美國政府船隻可免費通行巴拿馬運河，卻旋即遭巴國打臉，指稱運河收費或權利不變，恐升高川普揚言拿回運河控制權的美巴緊張關係。

免費過運河？ 美巴喬不攏

五日稍早，國務院在社群媒體上發文宣稱，巴國政府已同意不再對通過巴拿馬運河的美國政府船隻收費，每年因此可省下數以百萬計美元的運河通行費。日前與穆里諾舉行會談的美國國務卿魯比歐曾暗示，巴拿馬已做出若干讓步，但穆里諾當時僅宣布巴國將退出中國倡議的「一帶一路」，並未提及運河通行費。

美國國務院前述宣布隨即遭巴拿馬運河管理局（PCA）打臉。該局透過聲明表示，該局獲授權制定的通行費與其他過河費用，並無任何調整，並仍準備就美船通過運河與美方進行對話。

通過巴拿馬運河的美國政府船隻主要來自海軍，只佔通過運河船隻的一小部分。美軍航空母艦因體積過大而無法通過運河，必須繞行南美洲的麥哲倫海峽。

中國外交部發言人郭嘉昆六日在被問到美船運河通行費的羅生門時聲稱，巴拿馬運河是永久中立國際水道，中方尊重巴國對運河的主權與管理運營，從不插手運河事務。

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