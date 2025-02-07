政府設備禁deepseek 美眾院也提法案

美國聯邦眾議員拉胡德（左）與高特海默（右）6日提出一項跨黨派法案，禁止在政府設備上使用DeepSeek，以免敏感資料被「送中」。（美聯社檔案照、法新社檔案照）

2025/02/07 05:30

〔編譯張沛元、記者鍾麗華／綜合報導〕華爾街日報六日獨家披露，繼上月底共和黨聯邦參議員提案擬禁用中國人工智慧（AI）模型DeepSeek後，聯邦眾議院預計六日提出一項跨黨派法案，禁止在政府設備上使用DeepSeek，理由是擔心DeepSeek有將資訊「送中」的安全疑慮。

擔心資訊「送中」 跨黨派議員合作提案

這項由共和黨議員拉胡德與民主黨議員高特海默起草的法案，呼應國會禁止在政府設備使用中國短影音平台TikTok的策略。高特海默說，國會應立刻採取行動，「以防敵人從我們的政府取得資訊」。 上月底推出的DeepSeek一度導致美國科技股暴跌，但其聊天機器人也成為美國迄今下載次數最多的應用程式。但網路安全公司Feroot Security執行長查林尼指出，DeepSeek有將用戶登入資訊發送給中國國營電信公司「中國移動」之虞…「我們的個資無可否認地正被『送中』」，促使前述兩名議員推動立法禁用DeepSeek。

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美國聯邦傳播委員會（FCC）在二○一九年基於用戶資料和國家安全考量，禁止中國移動在美國提供服務。拉胡德直言，美國在任何情況下都不允許中共的公司獲取敏感的政府或個人資料。

此前，澳洲與南韓已以安全為由，禁止在政府設備上使用DeepSeek，義大利則在一月就採取類似禁令。此外，共和黨參議員霍利上月底提案禁止美國人協助中國推動AI技術，以及下載或使用DeepSeek，違者將遭重罰甚至入獄。

美國海軍與國家航太總署（NASA）等聯邦機構，已基於安全與隱私顧慮而封鎖DeepSeek；德州則是全美第一個以有國安疑慮為由，禁止在政府設備上使用DeepSeek的州。

台灣學術機構使用 須報准核可

行政院長卓榮泰已要求公務機關全面禁用DeepSeek。數發部六日說明，基於國家資通安全考量，行政院及數發部特別警示公務機關與關鍵基礎設施等，應限制使用DeepSeek，公立大學及研究機構若有使用需求，則在依規定程序報准核可，並採取必要之管制措施後，准予使用。

數發部在行政院會報告「AI評測環境建構及公務機關禁止使用DeepSeek」，數發部指出，已於二○二三年十二月成立AI產品與系統評測中心，開發及建立評測方法、題庫及工具，並逐步推動測試實驗室與驗證機構成立，為企業提供專業的評測服務，提升產品價值，持續完善AI評測環境。此外，數發部已訂定「公部門人工智慧應用參考手冊」，供各政府機關遵循。

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