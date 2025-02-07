威懾中國 5千美軍部署第一島鏈

美軍已在中國周邊海域部署超過5000名陸戰隊和海軍官兵，以及兩棲突擊艦等3艘軍艦，形成一支「隨時備戰」的作戰力量。圖為美國和泰國2019年2月舉行「金色眼鏡蛇」（Cobra Gold）聯合演習，美軍陸戰隊操練兩棲突襲作戰。（歐新社檔案照）

2025/02/07 05:30

陸戰隊和海軍搭乘3艦已抵達中國周邊海域基地

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國「新聞週刊」（Newsweek）五日報導，美國軍方三日宣布，已在中國周邊海域部署超過五千名陸戰隊和海軍官兵，以及兩棲突擊艦等三艘軍艦，形成一支「隨時備戰」（ready now）的作戰力量。此舉正值美中關係持續緊張，美國視中國為「步步進逼的挑戰」，並加強在印太地區軍事部署之際，對北京的嚇阻意味濃厚。

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遠征隊以沖繩為基地 執行印太巡弋任務

美軍陸戰隊第卅一遠征支隊（MEU）宣布，這支部隊以日本沖繩為基地，已於一月廿八日登上美國海軍兩棲待命支隊（ARG）的艦艇，正式展開在印太地區的「巡弋與競爭」任務。陸戰隊指出，該遠征隊做為高機動性遠征力量，進行前進部署來因應危機與投射軍力。它與三艘兩棲戰艦組成待命支隊，共同部署以執行更廣泛的軍事任務，包括兩棲登陸、人道救援、非戰鬥人員撤離、特種作戰支援以及海上安全行動等。

此次部署的核心是「美利堅號」（USS America）兩棲突擊艦，搭載具備短場／垂直起降能力的F-35B「閃電II」匿蹤戰機，可大幅提升兩棲作戰能量。美利堅號與兩棲船塢運輸艦「聖地牙哥號」（USS San Diego）及兩棲船塢登陸艦「拉什摩爾號」（USS Rushmore），共同組成此次的待命支隊。

兩棲待命支隊則以日本佐世保為母港

第卅一遠征支隊指揮官尼齊奧哈強調，部署於第一島鏈的兩棲待命支隊／陸戰隊遠征支隊（ARG／MEU），是海軍與陸戰隊兩大軍種整合的聯合作戰團隊，展現印太司令部強大的「隨時備戰」戰力，且正「每日與潛在對手競爭」，已準備好因應印太區域挑戰，展現美軍整合戰力。根據美國海軍聲明，兩棲待命支隊以日本佐世保為母港，由第十一兩棲中隊負責指揮；第卅一遠征支隊總部則設於沖繩漢森營區，下轄指揮部、搭載F-35B戰機的航空作戰隊、戰鬥後勤營，以及地面作戰部隊。

兩棲待命支隊／陸戰隊遠征支隊具備高度機動性與快速反應能力，可謂美國在印太區域的重要軍事部署。美國海軍四日發布照片，證實美利堅號支隊與卅一遠征隊已在美國第七艦隊責任區的菲律賓海進行「例行性任務」，維護印太區域的自由與開放。至於美利堅號支隊與卅一遠征隊是否會與目前部署於南海及周邊海域的美國、法國航空母艦打擊群舉行聯合演習，仍有待觀察，可以確定的是，美軍的部署行動向北京釋出強烈的嚇阻訊號。

中國海軍三日甫派出三艘軍艦，從南海穿越菲律賓巴西蘭海峽（Basilan Strait），開往遠海展開演訓。菲方指控此次航行並未透過外交管道事先知會，且航速異常緩慢，不符合「無害通過」條件。

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