川普下令縮編／USAID全球休假 CIA全員可優退

2025/02/06 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普大力推動政府縮編，再傳兩則震撼消息：美國國際開發總署（USAID）宣布全球員工將進入休假狀態，並召回數以千計的海外工作人員；中央情報局（CIA）則推出全員優退方案，以配合新任局長雷克里夫落實國家安全優先事項。

此次USAID與中情局的人事調整，正值川普及其盟友大幅縮減公部門規模之際，進一步引發民主黨與人權團體強烈抗議。代表聯邦雇員的工會四日提起訴訟，試圖阻止該優退計畫實施。

請繼續往下閱讀...

USAID在官網發布聲明指出，除負責關鍵任務、核心領導及特定計畫人員外，所有美國本部及海外辦事處員工，將自七日午夜前起進入行政休假狀態。該聲明一度下架，後於四日重新上線，顯示川普政府縮編聯邦機構的堅定決心。做為美國對外援助的主力機構，USAID在全球約一二○個國家推動衛生、緊急應變及扶貧等計畫，並被視為美國爭奪國際影響力的重要「軟實力」工具。 與USAID同步，中情局在川普任命的新局長雷克里夫個人決定下，四日向全體員工推出優退計畫，主動離職者可領八個月遣散費，相關福利也將持續至九月卅日，成為首個提供優退計畫的美國主要國安機關，其內容與川普日前提議讓約兩百萬名全職聯邦文職人員自願離職內容一樣。目前尚無公開資料顯示中情局的具體預算與員工數量。

傳下一步解散教育部

此外，針對媒體披露川普正草擬行政命令，以啟動解散教育部的計畫，川普四日表示，他仍希望與國會及教師工會合作，將學校的營運交由各州負責，「我希望琳達讓自己失業」，即他提名的教育部長琳達﹒麥馬洪（Linda McMahon）。美國最大教師工會「全國教育協會」（NEA）將川普這項計畫指為「對我們學生、教育工作者和公立學校的直接攻擊」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法