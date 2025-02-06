排除中國影響力 巴拿馬擬收回運河特許權

香港長江和記實業旗下子公司和記港口，負責經營巴拿馬運河兩側5個港口的其中2個，包括克里斯托巴港。（美聯社檔案照）

2025/02/06 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕巴拿馬遭美國總統川普指控任由中國「營運」巴拿馬運河、「濫用」美國「禮物」後，針對香港「長江和記實業」旗下「和記港口」（Hutchison Ports）的中國子公司「巴拿馬港口公司」（PPC），二○二一年取得運河港口廿五年特許經營權續約展開調查，五日傳出已向巴國最高法院提出違憲之訟，正朝取消合約方向進行。消息曝光後，長和股價六日下午暴跌，全日跌幅一．四一％。

控香港公司續約違憲

英國《衛報》四日指出，美國國務卿魯比歐二日與巴國總統穆里諾會晤，當面要求巴方「立即改變」中國對巴拿馬運河「令人無法接受」的「影響和控制」後，兩名巴拿馬律師隔日即向巴國最高院遞狀，因該特許協議包括過多稅收減免，並將大片土地割讓給該公司，違反憲法規定。

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香港億萬富豪李嘉誠握有的長江和記實業旗下子公司和記港口，自一九九七年得標以來，一直負責經營運河兩側五個港口的其中兩個，即巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）。若訴狀論點為法院所接受，原訂二○四七年才到期的合約，可望迅速取消。

巴拿馬最高院二三年也曾裁定授予加拿大「第一量子」礦業公司廿年銅礦經營特許權違憲，「巴拿馬銅礦廠」（Cobre Panama）隨即在宣判後關閉。

除提出續約違憲訴訟，穆里諾政府正就排除中國對巴拿馬運河的實質影響力展開行動，包括同意對通過哥倫比亞和巴拿馬邊境處未開通「達連隘口」的非正常移民實施更嚴格管制，退出中國「一帶一路」倡議，以及同意美國軍艦自由過境等，因為魯比歐指稱，中國可能在美中爆發衝突時，以特許經營的兩座港口做為軍事行動中繼站。

針對穆里諾宣布將退出「一帶一路」倡議，中國外交部發言人林劍五日喊話，希望「有關方面堅定信心，不要受到外來干擾」，從雙邊關係大局和兩國人民長遠利益，做出「正確決策」。

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