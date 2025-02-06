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    川普上任兩週 美日菲澳4國軍演

    美國、日本、澳洲和菲律賓的武裝部隊，五日在菲律賓專屬經濟區（EEZ）進行聯合海上活動，這是川普二度就任總統以來，四國首次舉行聯合演習。（彭博）

    美國、日本、澳洲和菲律賓的武裝部隊，五日在菲律賓專屬經濟區（EEZ）進行聯合海上活動，這是川普二度就任總統以來，四國首次舉行聯合演習。（彭博）

    2025/02/06 05:30

    〔國際新聞中心／綜合報導〕美國印太司令部五日發佈新聞稿指出，美國、日本、澳洲和菲律賓的武裝部隊，五日在菲律賓專屬經濟區（EEZ）進行聯合海上活動，以加強合作與協同作戰能力，展現支持自由開放印太地區的共同承諾。這是川普二度就任總統以來，四國首次舉行聯合演習。

    印太司令部指出，參演國家的海空部隊將共同操練，提升合作與協同作戰能力，凸顯維護航行與飛越自由、海洋及國際空域其他合法使用權，以及尊重《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）所規範的海洋權益的共同承諾。

    美國兩架B1-B戰略轟炸機和菲律賓三架FA-50戰機，甫於四日在南海舉行聯合巡邏及操練，訓練項目包括如何攔截敵方飛機，以及飛越目前由中國實質控制的黃岩島（菲稱馬辛洛克灘），重點在於加強兩國空軍的協同作戰能力、提高空域意識，並加強敏捷作戰部署能力。中國空軍同日也在黃岩島空域進行例行巡航。

    中國人民解放軍南部戰區發言人五日聲稱，中方當天也在南海執行例行巡邏任務，管控任何破壞南海穩定的軍事行動。

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