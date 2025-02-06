封殺deepseek 澳洲政府設備全面禁用

美國共和黨籍聯邦參議員霍利上月底提出法案，禁止美國人協助中國推動人工智慧（AI）及下載或使用DeepSeek。（路透檔案照）

2025/02/06 05:30

南韓外交、國防和產業通商資源部也發布禁令

〔編譯張沛元／綜合報導〕澳洲政府五日以有侵犯隱私與遭惡意軟體攻擊之虞為由，宣布禁止在所有政府設備上使用中國人工智慧（AI）模型DeepSeek，為迄今最嚴厲的DeepSeek禁令之一。此外，南韓外交、國防和產業通商資源部五日也對DeepSeek發布禁令，禁止使用DeepSeek服務；多家南韓民間企業近日已發布同樣禁令。

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澳洲內政部長佛斯特在禁用指令中說，在考量過威脅與風險分析後，已判定使用DeepSeek產品、應用程式與網路服務，會對澳洲政府構成令人無法接受的安全風險；她下令自五日起，所有非企業的聯邦政府機構，必須「識別與移除所有現存於全部澳洲政府系統與行動裝置的DeepSeek產品、應用程式和網路服務」。該指令還要求防止在政府系統與行動裝置「存取、使用或安裝DeepSeek產品」。澳洲網路安全特使查爾頓說，DeepSeek所構成的風險，包括上傳的資訊「恐無法保持非公開」，以及恐因此遭惡意軟體攻擊。

據中央社報導，部分澳洲大專院校如新南威爾斯大學已迅速跟進，建議教職員若有與政府部門合作計畫，或其電子設備存有校方資料，應刪除並避免下載任何DeepSeek產品。

南韓多家民間企業也同步禁用

此外，南韓政府五日也決定限制電腦連接DeepSeek平台，理由是DeepSeek過度蒐集用戶數據的質疑發酵，加上前述部門涉及外交、安保和經貿通商領域的機密較多，導致當局採取遮蔽措施，以消除利用生成式AI工具可能導致敏感資訊外洩的擔憂。

韓聯社五日指出，多家南韓公共機構和民營企業近日紛紛發布DeepSeek禁令。南韓水電與核電公司（水核電）一日發布DeepSeek禁令後，IT資訊科技巨頭Kakao五日也發表內部公告，禁止員工在工作中使用DeepSeek。Kakao四日才宣布與美國OpenAI展開戰略合作，也是南韓大型IT企業首次禁用DeepSeek。

此外，行動電話營運商LG U+五日也禁止內部網路使用DeepSeek。搜尋入口網站NAVER則正在研討是否禁用。

美議員更提案 下載即重罰或坐牢

美國共和黨籍聯邦參議員霍利上月底提出「二○二五年美國AI能力與中國脫鉤法」，禁止美國人協助中國推動AI及下載或使用DeepSeek；該法案若簽署立法，任何違法下載DeepSeek的個人，最重將入獄廿年或罰款一百萬美元；至於美國企業若被發現在中國進行AI研究，或與中企合作開發機器學習技術，最重將被罰一億美元。儘管法案中並未提及DeepSeek，但由於是在DeepSeek導致美國科技股大跌後提出，針對意味明顯。

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