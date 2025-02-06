川普加薩提案 擴張戰略試水溫?

聯合國指出，自以色列2023年10月進攻加薩走廊後，當地約9成人口、超過190萬人流離失所，以軍空襲行動將學校、醫院、基礎建設等多數設施夷為平地。（美聯社）

2025/02/06 05:30

為後續中東談判預做戰略部署

〔編譯陳成良、張沛元／綜合報導〕美國總統川普提議由美國接管加薩走廊，並將其打造為「中東蔚藍海岸」，旋即引發國際譁然。此舉看似突兀，實則延續其政府重返白宮後，從「美國優先」（America First）轉向「美國更多」（America More）的政策脈絡，以測試國際社會對領土擴張的接受度，並為後續中東談判預做戰略部署。

近期領土主張 頻釋擴張訊號

路透指出，川普第二任期伊始，即展現與競選承諾迥異的擴張傾向，此政策轉變可見於近期一連串領土主張。除加薩提議外，其團隊亦頻繁釋放擴張訊號，包括重提巴拿馬運河控制權爭議、購買格陵蘭，甚至聲稱「加拿大可能成為美國第五十一州」。儘管多數分析家視上述主張為談判籌碼，其擴張主義傾向已對美國與傳統盟友關係構成衝擊。

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體現地緣戰略結合商業利益

川普的「加薩構想」不僅延續其擴張主義政策，更體現地緣戰略與商業利益結合。川普在與以色列總理納坦雅胡的聯合記者會上，以慣用房地產開發語彙，描繪加薩走廊願景，顯見川普政府視加薩為可開發商業資產，而非人道危機。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中東計畫負責人阿特曼警告，接管加薩主張，形同否定國際社會力推「兩國方案」，恐使以巴和平進程全面倒退。

觸及人道危機與法律紅線

「加薩構想」不僅涉及複雜地緣政治，更觸及人道危機與法律紅線。聯合國資料顯示，加薩走廊逾七成人口為巴勒斯坦難民後裔，長期飽受戰火與人道危機。「人權觀察組織」批評，強制遷移明顯違背「日內瓦第四公約」第四十九條，禁止佔領區人口轉移的規定，構成「戰爭罪」。此外，川普對是否動用美軍介入語帶保留，為此爭議計畫增添諸多不確定性。

擴張政策 美國民意不支持

民調顯示，擴張政策缺乏美國民意支持。路透／益普索最新民調指出，不到三成美國民眾支持收回巴拿馬運河，贊成購買格陵蘭者更僅約一成六。即使是共和黨支持者，也只有一成五認同以軍事手段取得領土，凸顯川普政府路線與基層民意存在落差，民主黨已表態將就「擴張主義違憲疑慮」啟動國會聽證，當前川普的中東政策或將成為國內政治新戰場。

極限施壓 被暗殺就滅了伊朗

另一方面，川普與納坦雅胡會面前，也簽署一項行政命令，恢復首度執政時對伊朗實施的「極限施壓」政策，要求完全停止伊朗的石油出口，使伊朗無法取得核武器。川普還說，他已下達指令，伊朗要是暗殺他，就會被摧毀…「啥也不剩」。不過，川普五日又暗示他不想實施這些制裁，並希望與伊朗達成「可以驗證的和平協議」，前提是伊朗不能擁有核武。川普還駁斥有關美國正與以色列合作「將伊朗炸成碎片」的報導，指其「太誇大了」。

美國總統川普四日在白宮接見來訪的以色列總理納坦雅胡，拋出美國將接管加薩走廊的震撼彈。（歐新社）

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