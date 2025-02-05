美將成立主權基金 有助收購TikTok

美國總統川普簽署行政命令，責成財政部與商務部成立主權財富基金，可能用於收購TikTok。（路透檔案照）

2025/02/05 05:30

〔編譯林家宇、陳成良／綜合報導〕美國總統川普三日簽署行政命令，責成財政部長班森特與準商務部長盧特尼克在十二個月內創立「主權財富基金」（SWF，下稱主權基金）。川普以中國短影音平台「TikTok」為例，認為美國主權基金可望促成交易案。

川普在橢圓形辦公室向媒體表示，美國主權基金能夠在許多事情上發揮作用，TikTok可以案例之一。依照美國國會去年四月通過的「保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法」（PAFACA），TikTok原本得在未與母公司「字節跳動」脫鉤的情況下，於一月十九日停止營運。一月廿一日川普就任隔日隨即簽署行政命令，延長期限七十五天，給予更多時間媒合買家。他透露有許多人私下向他傳達收購意願，潛在買家包括微軟。

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主權基金由政府設立，通常以天然資源收益和貿易盈餘做為資金，進行股票、債券和房地產等金融投資。川普認為，美國主權基金有朝一日將超越沙烏地阿拉伯的規模。盧特尼克則說，「美國政府的非凡規模以及與企業間進行的龐大商業活動，可為美國民眾創造價值」。

根據英國組織「主權財富基金國際論壇」（IFSWF）統計，目前全球的主權基金數量超過九十個，管理超過八兆美元資產。規模最大的挪威主權基金去年的投資回報率為十三％，資產總值達一．七五兆美元。

美國現存的州政府層級主權基金超過廿個，資金來源為石油、天然氣、礦產收益、商品和土地，用於州內事務如教育計畫等。當中以「阿拉斯加永久基金」管理的八二○億美元資產居首。雖然主權基金屬於公家單位，運作上卻偏向獨立機構性質，具有自身投資策略和專業人員。

川普擬退出聯合國人權理事會

另一方面，正值以色列總理納坦雅胡訪問華府之際，川普預計四日簽署行政命令，宣布美國退出聯合國人權理事會，並持續凍結對聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）的資助。觀察家指出，川普就任以來已宣布退出世界衛生組織及巴黎氣候協定，重現其首次總統任期的「退群」模式，恐對國際多邊組織運作帶來重大影響。

川普在第一任期時便指控人權理事會「長期偏袒巴勒斯坦、缺乏改革」，一八年退出該機構，同時以「需重啟以巴和談」為由，停止對UNRWA的援助。拜登政府於二二年恢復美國會籍並重啟資助，但因巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」襲擊以色列引發加薩戰爭，美國今年一月暫停資助UNRWA，國會更決議凍結資金至三月。美國長期為UNRWA最大捐助國，每年提供三至四億美元援助。

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