薩爾瓦多願收容美罪犯 魯比歐:樂觀其成

薩爾瓦多2023年啟用號稱全美洲最大的監獄「反恐怖主義監禁中心」，可容納4萬名受刑人，由600名軍人以及250名警察看守。（法新社檔案照）

2025/02/05 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普厲行驅逐非法移民政策之際，中美洲國家薩爾瓦多提議，只要繳納費用，願意收容包括美國在內的各國罪犯。正在訪問拉丁美洲的美國國務卿魯比歐對此表示「樂觀其成」。法新社指出，一個民主國家嘗試將本國公民送往外國監獄服刑，在當代幾無先例，也勢必在美國法院遭到挑戰。

當代幾無先例 將面臨挑戰

薩爾瓦多總統布格磊在社群媒體Ｘ發文，「我們已向川普提出外包部分美國監獄系統的機會」，收取的費用對美國來說相對低廉，對薩國卻價值連城，讓薩國整個監獄體系能夠永續運作。

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魯比歐三日到訪薩國首都聖薩爾瓦多與外交部長希爾會晤時，稱讚布格磊提議收容被監禁在美國的危險罪犯，包括美國公民和合法居民，「從沒有國家提出如此友好的提議」。

「彭博」指出，川普誓言加速驅逐行動，甚至計畫將三千名遭拘禁的移民，送往位於古巴關達那摩灣海軍基地的拘留中心，再遣返母國，布格磊的提議將有助於這項遣返程序。但美國移民事務理事會資深研究員芮克林—梅尼克指出，將美國公民送往境外將面臨重大法律障礙，「美國政府不能合法流放公民，這類權力早已消失數世紀之久」。

布格磊嚴厲打擊組織、幫派犯罪，逮捕逾八萬人，該國平均每人遭關押率居世界之最，衍生出人權爭議。即使如此，布格磊鐵腕使得薩國謀殺案大幅減少，兩年內瓦解十四個幫派勢力，獲得民眾廣泛支持。去年二月在最高選舉法院裁決下，布格磊突破憲法對總統連任的限制，以超過八成選票贏得第二任期。

布格磊規劃用於收容外國罪犯的機構，為二○二三年啟用號稱全美洲最大監獄的「反恐怖主義監禁中心」（CECOT），可容納四萬人，目前約有一．五萬人服刑，由六百名軍人及二五○名警察看守。關押在此的受刑人，只有在進行法院視訊聽證，以及每日卅分鐘的運動時間，能夠離開牢房。

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