稀土換軍援 川普找烏克蘭協商

美國總統川普希望烏克蘭提供用於電子產品的關鍵元素稀土金屬，以換取美國持續提供軍事與經濟援助。（路透檔案照）

2025/02/05 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普三日指出，他期望與烏克蘭簽署一項協議，讓烏方以稀土等關鍵礦產資源做為擔保，換取美國對其抵抗俄羅斯軍事行動的援助。鑑於稀土是生產科技產品的核心原料，並在全球供應鏈中扮演舉足輕重的角色，川普此舉被視為確保美國戰略資源供應的一項關鍵舉措。

確保美國戰略資源供應

克里姆林宮發言人佩斯科夫四日回應稱，川普所言顯示他現在希望烏克蘭「購買」美國的援助，而非免費接受，「美國不再願意向基輔提供免費援助」。

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川普三日在白宮簽署行政命令時表示：「我們正在尋求與烏克蘭達成一項協議，讓他們以稀土和其他資源，來擔保我們提供的援助。」他強調美國需要一個保證，不能「錢一把接一把地給」。川普補充說，他希望從烏克蘭那裡獲得與美國近三千億美元（約九．八六兆台幣）援助「對等的回饋」。

川普也呼籲歐洲盟國增加對烏克蘭的援助，強調此事對歐洲的重要性更甚於美國。他也提及計畫倚賴中國向俄羅斯施壓以促成協議，並透露已與中國國家主席習近平討論過此事。

紐約時報指出，川普的「資源換金援」提議，與烏克蘭總統澤倫斯基的「勝利計畫」不謀而合。該計畫同樣希望讓西方盟國取得烏克蘭豐富的關鍵礦產，確保烏克蘭安全，並避免這些礦產落入俄羅斯手中。為爭取川普政府支持，澤倫斯基近月來多次強調，援助烏克蘭符合美國經濟利益，尤其烏克蘭豐富礦產資源可為美國產業所用。

烏克蘭原計畫於二○二二年底與拜登政府簽署礦產開採合作協議，但後來延後，等待與川普達成協議。一位不願具名的烏克蘭高官表示，烏克蘭願意與美國在稀土礦產上合作，但前提是美國必須提供充分的安全保障。

烏國部分礦區已被俄佔領

烏克蘭當局宣稱，該國擁有廿多種關鍵稀土礦藏，包括豐富的鈾、鈦、鋰和石墨，預估價值達數兆美元。不過紐時引述專家說法指出，其真實價值難以估計，主因是俄羅斯已佔領部分礦區，且俄軍持續逼近烏東頓內茨克地區，距離當地鋰礦區不到十一公里。此外，烏克蘭在行政和立法層面，仍有許多障礙待克服，才能吸引外資投入稀土產業。

目前，中國是全球最大的稀土生產國，且掌握全球稀土供應鏈的絕大部分，引發美國等西方國家對供應鏈安全的擔憂。

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