魯比歐控流氓國家 北韓首嗆川普政府

北韓在美國總統川普上任後首次開砲，痛批美國國務卿魯比歐將其稱為「流氓國家」的發言，顯示平壤仍維持對美強硬立場，不太可能很快接受川普的接觸提議。圖為川普（左）2019年6月與金正恩（右）在板門店非軍事區會晤。（美聯社檔案照）

2025/02/04 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕針對美國國務卿魯比歐日前將北韓稱為「流氓國家」，平壤當局二日首次直接批評川普政府，砲轟魯比歐「粗俗、不合常理的言論」，對美方謀求國家利益毫無裨益，也再次凸顯美國對北韓的敵對政策，平壤對此將堅決應對。

魯比歐一月卅日在美國衛星廣播電台「SiriusXM」訪問中列舉川普政府對外政策時，強調美國目前正處於對付伊朗、北韓等「流氓」（rogue）國家的狀態。魯比歐先前出席聯邦參議院任命聽證會時，也曾稱北韓是流氓國家。

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對此，北韓官方中央通信社二日刊出外交部的回應，指稱美國外交政策負責人做出敵對性發言，再次證明美方一如既往地堅持對北韓敵對政策；魯比歐旨在詆毀主權國家形象的敵對性發言，乃違背國際法原則的嚴重政治挑釁，對此予以強烈譴責；魯比歐低俗、不合常理的妄言，反映美國政府對北韓的錯誤看法，對美方謀求國家利益毫無裨益。

平壤還警告，絕不會對美方任何形式的挑釁行為視而不見，將堅決應對。

儘管美國總統川普先前受訪時提到，願意與北韓領袖金正恩恢復接觸，讓外界看到美朝恢復外交對話的可能性。但北韓最新聲明顯示，平壤仍維持對美強硬立場，不太可能很快接受川普的提議。

自川普去年十一月當選以來，金正恩並未直接批評川普，但已表明與敵對國家對抗不可避免，呼籲加強自身「核武盾牌」。

此外，北韓外交部在另一則聲明中，譴責川普近日授權打造的美國版「鐵穹」（Iron Dome）防禦系統，稱美國新飛彈防禦系統的構想，「令人想起冷戰時期危險的『戰略防衛計畫』（SDI，亦稱星戰計畫），拿應對敵人威脅為藉口，合理化軍備競賽的風險」，因此，北韓有必要加強自身軍事力量。

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