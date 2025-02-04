中國轉移國內注意力侵台？ 美學者不認同

美國學者指出，不認同中國可能在面臨國內重大問題時對台發動侵略，以轉移國內注意力的論點。圖為中國人民解放軍東部戰區2023年4月在台灣周邊舉行演習，一架殲-15戰機準備從山東號航空母艦起飛。（美聯社檔案照）

2025/02/04 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國和中國的競爭日益加劇，加上美國總統川普捉摸不定的執政風格，都為未來四年的美中關係和台海情勢增添不確定性。美國約翰霍普金斯高等國際研究學院中國研究教授白潔曦（Jessica Chen Weiss）指出，她不認同中國可能在面臨國內重大問題時對台發動侵略，以轉移國內注意力的論點，因為無論是觀察中國外交政策，或是國際上面對國內經濟挑戰的領袖，鮮少證據顯示會試圖發動轉移注意力的戰爭。

曾任拜登政府顧問的白潔曦向香港「南華早報」表示，儘管中國可能會擺出強勢姿態，或是以其他形式轉移公眾焦點，但這與發動極有可能反噬自身的高風險戰爭，無法相提並論。然而，若川普明確示意任何情況都不會協防台灣，或許會誘使中共內部某些激進人士躍躍欲試。鑑於川普任命的國安職務要員對台承諾堅定，發生前述情況的機率極低。因此，美國的嚇阻戰略需涵蓋「保證」和「威脅」兩項要素。

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白潔曦論及美國在應對中國議題上「成功」的定義，她認為，許多共和黨人將成功定義為「勝過」中國；相對於此，拜登政府所認定的成功，在於控管雙方的高度競爭關係，避免爆發衝突，並在允許範圍內攜手合作。

她指出，無論對華府還是北京而言，重點在於不將成功與否的定義與對手掛勾，而是以國家社會內部的安全和繁榮為依據，如此一來就不必非得有一方失敗不可，「成功未必是零和」。

葛來儀︰美需強化嚇阻中國犯台能力

華府智庫「德國馬歇爾基金會」印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）上月接受南早訪問時也表示，川普可能從第一個總統任期汲取教訓，重返白宮後不太可能主動利用台灣做為與中國談判的籌碼。不過，中國武力犯台的可能性無法排除，因此美國需要增強能力，以便在台灣遭受攻擊時，威脅採取有效的軍事回應。

英國倫敦大學亞非學院中國研究所長曾銳生（Steve Tsang）上月也指出，他認為習近平不會僅僅因為川普掌權，就在未來四年入侵台灣，因為美國國會壓倒性力挺台灣，若中國在此前提下發動入侵，還希望川普不會介入，將失之草率，尤其是人民解放軍顯然也還沒做好攻台準備。

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